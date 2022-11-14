王柏傑「乩身」化身三太子 指揮柯震東鬼差事

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）華語奇幻影集「乩身」今天在基隆代明宮舉行開鏡記者會，演員王柏傑在劇裡化身三太子指揮乩身柯震東處理「鬼差事」，現實生活則意外撞鬼，聽見有人在耳邊喊「陪我玩」。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，打造出神、魔、人、鬼栩栩如生的「東方四界」宇宙觀。今天5名主演柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威，以及監製莊淳淳、導演賴俊羽與管偉傑共同出席，祈求開鏡順利、人員平安。

影集其實2019年就已啟動，中間因COVID-19疫情延宕，直到今年才正式開拍。柯震東飾演的「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下不可抹滅的大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

柯震東回憶，3年前只看過第1集劇本，還看不出角色人設，直到近期讀完全部劇本後，覺得「韓杰」變得很可愛。特別的是，劇中設定並非傳統乩身，並沒有太多宗教儀式，他也不需要學習乩童起乩，「原本以為得敲打自己，結果完全不用」。

而化身三太子的王柏傑也顛覆傳統神明風格，以現代潮服登場。開拍前他也帶著劇本，到社子島一間專門拜三太子的廟，向三太子說明哪裡恐怕會冒犯、提前說聲對不起，「拜完後，我擲筊一次就是聖筊，還替劇組抽到一個好籤」。

不過扮演神明的王柏傑卻自曝去年曾有撞鬼經驗，有回在廢墟拍完戲後，覺得磁場怪怪的，回家不敢到浴室洗澡，本想先在廚房洗手台洗頭。沒想到，洗到一半莫名有陣風從耳邊吹來，還聽到一個女生聲音說：「陪我玩」，讓他嚇到連泡沫都沒沖，直接拿毛巾擦頭、到客廳開電視壯膽，一整晚都不敢睡。

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後來因緣巧合下，有名通靈的老師到王柏傑家中拜訪，告訴他家裡的地基主就在上回洗頭處，指出對方以前是位丫鬟，常常吃不飽，請王柏傑拜個大雞腿打打招呼，後來就都平安無事。

金鐘視帝薛仕凌在劇中是妄想墜入魔界的富二代，盤旋陰陽兩界為非作歹，有許多得仰賴特效畫面的互動，讓他笑說比較需要想像力。楊銘威則詮釋有陰陽眼的刑警，平時面對刁民客訴，還得開導厲鬼投胎轉世，在劇裡和柯震東、飾演罹患血癌女大生的陳姸霏組成「除魔小組」。（編輯：張雅淨）1111114

華語奇幻影集「乩身」14日在基隆代明宮舉行開鏡記者會，演員薛仕凌（前左起）、王柏傑、柯震東、陳姸霏、楊銘威出席。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月14日