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安溥跨年揪張鈞甯衝台東挺青峰 全程卻聽不清

2023/1/10 14:30（1/10 15:41 更新）
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歌手安溥（圖）2022年在台北完成2場「潮水箴言」演唱會，2023年3月將移師高雄演出，她分享這次跨年有帶兒子和演員好友張鈞甯一起去台東看歌手青峰的表演。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月10日
歌手安溥（圖）2022年在台北完成2場「潮水箴言」演唱會，2023年3月將移師高雄演出，她分享這次跨年有帶兒子和演員好友張鈞甯一起去台東看歌手青峰的表演。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月10日
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（中央社記者葉冠吟台北10日電）歌手安溥去年在台北完成2場「潮水箴言」演唱會，今年3月將移師高雄演出。安溥說，這次跨年有帶兒子去台東看好友青峰表演，結果兒子累到狂哭，讓她幾乎沒聽到青峰唱什麼。

安溥分享，去年完成台北場演出後，好好睡覺1、2天，隨即又回到工作崗位修正演唱會內容，期間有帶著兒子和演員好友張鈞甯，一起到台東看歌手青峰跨年演出。

安溥提到，在青峰唱歌時，大部分都聽不太到對方在唱什麼，「因為小朋友從頭哭到尾，那天他太累了」，讓她苦笑自己過了一個非常難忘的倒數。

「孩子不停在控訴媽媽很討厭，最後兩個人都精疲力竭地在廂型車上看煙火。」安溥回憶自己最後兩眼無神地問兒子煙火好看嗎，結果對方愣了幾秒鐘看著窗外，淡淡地回應：「好看吧。」讓母子倆哭笑不得。

「潮水箴言」台北場第2場票房雖未完售，但連續兩天都到場支持女兒的焦媽媽看得很開心，甚至還主動去排隊買周邊商品，包了一整套結帳完才跟工作人員說「我是焦媽媽」，演出結束也到後台打招呼。

安溥說：「她看起來很感動，因為身邊朋友的一些子女，大概跟我同年紀的人也都有來捧場，我很高興能唱給媽媽，跟媽媽朋友的孩子們聽，也很高興大家都平安順利長大，來到40歲的階段。」

繼2018年的「煉雲」演唱會後，安溥睽違4年重返台北小巨蛋，而這次「潮水箴言」演唱會中，20多首曲目皆重新改編，舞台、燈光、鐳射、樂隊、音響都是精心製作，宛如一場2個多小時的當代藝術展。

安溥感性地說：「我跟製作團隊從來沒有放棄去追求在內容和音樂、歌手狀態上的呈現，我真心這次對他們最多最多的感激，如果這樣的作品還沒有辦法讓觀眾們有感覺、高雄場沒賣完的話，以後我就摸摸鼻子在賣得完的地方唱就好了。」

安溥坦言：「因為我捨不得製作團隊總是陪我，那麼辛苦地在扛裡裡外外的事情。不管你有沒有看過台北場，都希望大家能來高雄欣賞，讓他們感受多一點的肯定跟票房上面帶來的成就感吧。」

「安溥to ebb 潮水箴言」演唱會高雄場將於3月4日晚上7時30分在高雄巨蛋登場，1月11日中午12時門票啟售，可洽KKTIX網站查詢。（編輯：張雅淨）1120110

歌手安溥2022年在台北完成2場「潮水箴言」演唱會，3月將移師高雄巨蛋繼續開唱。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月10日
歌手安溥2022年在台北完成2場「潮水箴言」演唱會，3月將移師高雄巨蛋繼續開唱。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月10日
#安溥
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