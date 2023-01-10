安溥跨年揪張鈞甯衝台東挺青峰 全程卻聽不清
（中央社記者葉冠吟台北10日電）歌手安溥去年在台北完成2場「潮水箴言」演唱會，今年3月將移師高雄演出。安溥說，這次跨年有帶兒子去台東看好友青峰表演，結果兒子累到狂哭，讓她幾乎沒聽到青峰唱什麼。
安溥分享，去年完成台北場演出後，好好睡覺1、2天，隨即又回到工作崗位修正演唱會內容，期間有帶著兒子和演員好友張鈞甯，一起到台東看歌手青峰跨年演出。
安溥提到，在青峰唱歌時，大部分都聽不太到對方在唱什麼，「因為小朋友從頭哭到尾，那天他太累了」，讓她苦笑自己過了一個非常難忘的倒數。
「孩子不停在控訴媽媽很討厭，最後兩個人都精疲力竭地在廂型車上看煙火。」安溥回憶自己最後兩眼無神地問兒子煙火好看嗎，結果對方愣了幾秒鐘看著窗外，淡淡地回應：「好看吧。」讓母子倆哭笑不得。
「潮水箴言」台北場第2場票房雖未完售，但連續兩天都到場支持女兒的焦媽媽看得很開心，甚至還主動去排隊買周邊商品，包了一整套結帳完才跟工作人員說「我是焦媽媽」，演出結束也到後台打招呼。
安溥說：「她看起來很感動，因為身邊朋友的一些子女，大概跟我同年紀的人也都有來捧場，我很高興能唱給媽媽，跟媽媽朋友的孩子們聽，也很高興大家都平安順利長大，來到40歲的階段。」
繼2018年的「煉雲」演唱會後，安溥睽違4年重返台北小巨蛋，而這次「潮水箴言」演唱會中，20多首曲目皆重新改編，舞台、燈光、鐳射、樂隊、音響都是精心製作，宛如一場2個多小時的當代藝術展。
安溥感性地說：「我跟製作團隊從來沒有放棄去追求在內容和音樂、歌手狀態上的呈現，我真心這次對他們最多最多的感激，如果這樣的作品還沒有辦法讓觀眾們有感覺、高雄場沒賣完的話，以後我就摸摸鼻子在賣得完的地方唱就好了。」
安溥坦言：「因為我捨不得製作團隊總是陪我，那麼辛苦地在扛裡裡外外的事情。不管你有沒有看過台北場，都希望大家能來高雄欣賞，讓他們感受多一點的肯定跟票房上面帶來的成就感吧。」
「安溥to ebb 潮水箴言」演唱會高雄場將於3月4日晚上7時30分在高雄巨蛋登場，1月11日中午12時門票啟售，可洽KKTIX網站查詢。（編輯：張雅淨）1120110
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