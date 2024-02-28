日本音樂人連襲寶島 小野麗莎、羊文學4月訪台

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）台灣開春演出潮滿滿，繼「平成歌姬」日本歌手宇多田光宣布來台開唱外，日本文青樂團羊文學、Bossa Nova女王小野麗莎4月都將相繼造訪。

「羊文學」是由2女1男組成的日本另類搖滾樂團，不僅登上知名音樂節目THE FIRST TAKE展現演出實力外，也曾受邀至日本FUJI ROCK、SUMMER SONIC及香港Clockenflap等音樂節演出，演藝能量驚人；近期更為熱門動畫「咒術迴戰」第2季演唱片尾曲more than words。

「羊文學」3月起將舉辦成團以來的首次亞洲巡迴演唱會「羊文學 ASIA TOUR 2024」，幾乎1日1城市接連造訪首爾、北京、上海、深圳、廣州、台北與曼谷7座城市，被粉絲打趣像「羊文學特急新幹線」；他們也將於4月4日兒童節在Zepp New Taipei與台灣粉絲見面。

另外，日本Bossa Nova女王小野麗莎也宣布4月起展開個人出道35週年演唱會，把台灣選為第1站，4月11日將在台中國家歌劇開唱。

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小野麗莎分享，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間曾於台灣演出，當時北中南場次座無虛席，讓她相當感動，因此這次特別想將首站定在台灣，「很多人當時在我的音樂中療癒自己，現在終於可以脫掉口罩，完全放鬆心情在音樂裡，是多麼幸福的一件事情！」

先前，小野麗莎因受邀在「蘇打綠」主唱青峰的個人專輯合作歌曲，兩人結下美好緣分，後來也在跨年節目組成限定組合，小野麗莎稱讚兩人默契100分。她更透露日前和青峰有在日本東京聚餐，還一起去整骨保養，不忘大力稱讚青峰：「我每次都在他身上看到新的事物，他給了我很多靈感與繼續創作的動力」。（編輯：陳仁華）1130228