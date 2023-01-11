柴智屏重出江湖 打造華語版「我們的藍調時光」

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）遠傳電信、群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業，今天共同合資成立「米神國際」，曝光全新15組影視計畫，包含華語版「我們的藍調時光」、「我的野蠻女友」影集等。

「米神國際」今天舉辦開幕記者會，遠傳電信總經理井琪、群星瑞智董事長柴智屏、霹靂國際總經理黃亮勛、宏達數位影業總經理魏宏達等4大股東齊聚，宣告正式啟動，將透過企業化方式，穩定產出高品質台灣內容與IP。公司將由「偶像劇教母」柴智屏擔任董事長兼執行長，知名編劇徐譽庭、導演張榮吉則分別擔任創意長與電影總監。

今天現場公開多項將進行製作與發表作品，包含攜手韓國影視龍頭的CJENM Hong Kong打造華語版「我們的藍調時光」，將由「模仿犯」、「下半場」導演張榮吉執導，擔任監製的柴智屏表示，影集的角色、故事都會融入台灣在地樣貌與特色，因為希望避開東北季風在海邊或漁村拍攝，因此預計明年4月開拍，主要演員目前仍在物色。

另外，張榮吉同時擔任改編韓國經典喜劇IP的影集版「我的野蠻女友」監製，由於大家都很熟悉電影，張榮吉表示影集版會回歸原著小說，去擴展週邊角色與故事支線，目前正在劇本階段，長度大概10集，最快也得明年才開拍。

久違螢光幕的藍正龍，今天也為自己擔任編導的電影「成功補習班」出席，明顯比過往瘦了一大圈。他坦言電影資金籌備不容易，最初有申請到文化部長片輔導金，「原本以為剩下資金3個月內可以找好，沒想到找了9個月」。

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藍正龍回憶當時電影前置作業都已開始，錢已經在燒，情況相當緊急，只好透過編劇好友徐譽庭牽線聯絡柴智屏，幸好看過劇本後柴智屏就答應投資。藍正龍透露自己出了4成資金，差一點就要抵押房子，幽默自嘲是這輩子最缺錢的時候。未來他還是會想拍戲，但目前重心都在電影上，「成功補習班」預計今年8月底上檔。

其他進行中作品，影集部分有「誰先愛上他的」組合徐譽庭和許智彥新作「抓隻蝴蝶到夢裡」以及「夜行男神」、「討厭的碧雪」、「當宇宙同在一起」、「魔幻時刻」、「瘋狂舞衣」、「誰才是主人」、「廢柴公寓」等；電影則有億萬票房姜睿智執導的黑道片「黑的理容院」、「不老騎士」、「青春就是要殺球啊不然咧」、「等你回來」。（編輯：屈享平）1120111