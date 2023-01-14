MAMAMOO林口開唱 大秀中文許願去猴硐玩

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（中央社記者王心妤台北14日電）韓國女團MAMAMOO今晚在林口辦MY CON演唱會。隊長頌樂以中文感謝歌迷支持，「我們終於來到台灣了。」其他人也多次以中文跟歌迷問好，成員輝人更許願想去猴硐玩。

MAMAMOO今晚起連續2天在林口體育場舉辦MY CON演唱會，他們以1,2,3 Eoi!拉開演唱會序幕。頌樂以中文表示，「大家好，我們是MAMAMOO，歡迎MOO MOO（粉絲名稱）來到MY CON演唱會，我們終於來到台灣了。」

MAMAMOO接著又演唱Um Oh Ah Yeh、Freakin Shoes、Dingga、NEW YORK組曲。成員玟星也以中文反問觀眾：「大家覺得怎樣？」成員頌樂也多次用中文說「好」，韓式中文口音逗得粉絲笑開懷。

主辦單位表示，MAMAMOO昨晚抵台後就吃了台灣美食雞排、小籠包、滷肉飯，玟星到表演現場彩排時也喝了芒果汁，她開心表示，「和我之前喝過的芒果汁不是一個檔次，又甜又好喝。」頌樂喝了珍珠奶茶後說：「認真彩排後，喝了甜甜的珍珠奶茶，心情特別好。」

MAMAMOO落地台灣就開始準備彩排，成員華莎表示：「演出結束後，如果有時間想跟成員去夜市看看。 」成員輝人私下是個貓奴，她事前查資料發現台灣的貓村猴硐，笑說：「我作為管家，不能錯過貓村唷，回韓國之前想去逛逛。」（編輯：屈享平）1120114