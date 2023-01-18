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劉亮佐「筋斗云創」成功孵化劇本 鼓勵新血創作

2023/1/18 20:02（1/18 20:46 更新）
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藝人劉亮佐（前左2）創辦的「筋斗云創劇本創投平台」邁入第6屆，吸引500多件故事投稿報名，經3階段評選、輔導與孵化後，成功產出9個完整劇本。（筋斗云創提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月18日
藝人劉亮佐（前左2）創辦的「筋斗云創劇本創投平台」邁入第6屆，吸引500多件故事投稿報名，經3階段評選、輔導與孵化後，成功產出9個完整劇本。（筋斗云創提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月18日
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（中央社記者葉冠吟台北18日電）藝人劉亮佐創辦的筋斗云創劇本創投平台今年邁入第6屆，吸引500多件故事投稿報名，經3階段評選、輔導與孵化後，成功產出9個完整劇本，作品「台北好人」更成功獲得簽約金。

筋斗云創劇本創投平台由台灣筋斗云文化傳媒和北京哲騰文化傳播，自2017年創立以來，已孵化54部劇本，共有5件獲得平台聯合投資機構購買、2件作品獲得開發權，累積至今有4部劇本已經被搬演到舞台上。

例如第1屆獲獎劇本高敏海的「陰差陽錯」舞台劇於2018年8月在北京首演後，持續於兩岸巡迴演出。周玉軒的音樂劇「忘川引」獲得2019北京文化藝術基金大型舞台藝術作品資助項目、計畫在今年4月1日完成北京首演。

而程守明的「偶人記」雖然在當屆並未獲獎，但後續由平台持續推廣，在2020年12月由山宛然客家布袋戲團演出。第3屆獲獎劇本王慕天的「生命中最美好的5分鐘」則於2021年3月首演，規畫於今年再度在台灣各地巡迴演出。

平台方今天指出，儘管3年來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對影視產業影響巨大，整體市場情況嚴峻，這一屆仍有兩岸8家投資公司積極參與劇本的評審與選購。

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今年邀請到「我的婆婆怎麼那麼可愛」製作人陳慧玲、「角頭-浪流連」導演姜瑞智和演員修杰楷擔任評審；同時平台也建立創作導師制度，雖著創作者在不同創作階段，平台導師會將投資公司面對市場的期待與建議，經自身創經驗消化後傳遞給作者，提供重點指導與專業意見。

而第6屆筋斗云創劇本創投平台共收到512件、500字故事投稿，經半年3個階段的評選、輔導、孵化後，產出9個完整的劇本作品。其中劉勇辰所創作、反思當代社會的都市寓言「台北好人」獲得哲騰（北京）文化傳播有限公司青睞，除可獲得新台幣30萬的簽約金，未來也將進入劇場與影視的製作實踐。（編輯：黃世雅）1120118

#筋斗云
#劉亮佐
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