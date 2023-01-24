法導演讚台灣性別觀念開放 鼓勵觀眾勇敢做自己【專訪】

法國導演山繆賽斯（Samuel Theis）去年以「玫瑰男孩心貼心」獲得台北電影節國際新導演競賽最佳影片及台灣影評人協會推薦獎，今年再入選「我的法國影展」。（Samuel Theis提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月24日

（中央社記者王心妤台北24日電）法國導演山繆賽斯去年以「玫瑰男孩心貼心」摘下北影雙獎，今年再入選「我的法國影展」。他稱讚台灣的性別觀念流動且自由，也希望電影鼓勵觀眾不要跟隨社會期待，而是做自己。

「玫瑰男孩心貼心」（Softie）以極度寫實手法直擊少年內心從柔弱到堅強的歷程，純熟的控制力也展現在演員表演中，主角突破困境的救贖令觀眾難忘，去年獲得台北電影節國際新導演競賽最佳影片及台灣影評人協會推薦獎，導演山繆賽斯（Samuel Theis）也希望能以此牽起台法友誼。

山繆賽斯2014年曾受金馬執委會邀請訪台，「玫瑰男孩心貼心」呈現出男孩對於同志愛情的探索。他接受中央社記者專訪表示，當時來到台灣時就能感受到人們對於性別的觀念很流動，能自由選擇想當男孩或是女孩。他也希望整個世界讓女性更能被賦予重責大任，男性也能表現出敏感或是脆弱的一面。

山繆賽斯表示，上一部作品「我媽媽是派對女孩」（Party Girl）改編母親的故事，「玫瑰男孩心貼心」則是他改編童年故事，從編劇、拍攝到後製約花了4年。山繆賽斯表示，不同於上部作品，希望從另一種視角訴說故事，選擇從孩子的視角出發是因為童年是有點矛盾的時光，它很夢幻，那個年紀的孩子敢於夢想也容易對世界著迷，但孩子的內心深處也試圖理解世界深層且殘酷的樣貌。

山繆賽斯分享，他童年成長的城鎮，曾是繁榮的礦區，隨著礦坑關閉，許多人失業，也變得不適合居住。他希望下一部作品能看見這塊土地，除了跟過去的自己對話，也是和土地及生活在上面的人們對話。他也承認「我媽媽是派對女孩」、「玫瑰男孩心貼心」到下一部作品，可以被稱為他的成長三部曲。

「我的法國影展」（My French Film Festival）此次放映提供中文字幕，台灣觀眾也能見到。山繆賽斯表示，「玫瑰男孩心貼心」是一部關於童年的作品，觀眾觀影時或許也能想起孩童時期經歷的脆弱或是不被理解。

山繆賽斯表示，「我相信那段生命中會有個人，幫助我們了解自己的潛力，而這段相遇非常重要，能幫助你找到自己的路。」他表示，人們容易服從社會期待，像是成為一個聽話的士兵，但更希望真正的認識自己、做自己，甚至勇敢冒險找尋自我。（編輯：屈享平）1120124