更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
行政院核定捷運汐東線 新北：汐止20年來期待
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

我的法國影展「穿越」打頭陣 盼更推廣法國電影[影]

2023/1/13 20:45（1/13 21:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
我的法國影展即日起線上開跑，參展動畫長片「穿越」（La Traversée）以畫作編織出兩名流亡孩子從童年到青春期的過程，13日晚間並在松菸誠品電影院實體放映。（CATCHPLAY+提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月13日
我的法國影展即日起線上開跑，參展動畫長片「穿越」（La Traversée）以畫作編織出兩名流亡孩子從童年到青春期的過程，13日晚間並在松菸誠品電影院實體放映。（CATCHPLAY+提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）「我的法國」影展即日起上線，今晚在松菸誠品電影院開幕並實體放映「穿越」。法國在台協會影視專員胡優表示，很高興能與觀眾一起參與，期待影展能推廣法國電影給更多人。

「我的法國」影展（My French Film Festival）是世界首創的線上法語影展，合作的線上平台超過70家，影片也提供12種語言字幕，希望讓法國電影的魅力傳遞給更多觀眾。今晚放映「穿越」（LA TRAVERSEE），是導演佛蘿倫絲米艾爾（Florence Miailhe）向母親和祖母致敬的作品，全片由一張張畫作組合而成，講述流亡，以及從童年到青春期的過程。

影片來源：Unifrance

法國在台協會影視專員胡優今天映前表示，很高興能邀請觀眾參與，「我的法國」影展不只有法國電影，更是推廣法國電影給更多觀眾，「這對我們來說很重要。」他也私下推薦台灣觀眾「爆橘的正義」（ORANGES SANGUINES）、「關於我們的愛情」（À NOS AMOURS）等片。

本屆「我的法國」影展共有11部長片和17部短片，包含「空姐沒有明天」（RIEN À FOUTRE）描述空姐面臨沒有人性的職場和荒腔走板的日常生活；紀錄片「我們」（NOUS）透過法國鐵路串起不同的人物故事，另外還有入選坎城影展「影評人週」單元的愛情電影「愛慾法則」（UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR）以及參加柏林影展的劇情片「我們之後的世界」（LE MONDE APRES NOUS）等片。

今年影展選出29部作品，但「瓊恩的故事」（À PROPOS DE JOAN）因版權在台灣平台無法觀看，但影音平台CATCHPLAY+或Hami Video即日起至2月13日的影展期間可免費觀看17部短片，付費會員可觀看所有的28部作品。（編輯：陳政偉）1120113

影片來源：Unifrance
#法國
#胡優
#我的法國
延伸閱讀
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
詐團圓祈福發爐盼票房大賣 葉天倫求豬哥亮保佑