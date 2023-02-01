告五人首攻蛋喊話票房秒殺就加場 又完售切瓜謝粉絲

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樂團告五人今年4月將首度攻蛋開唱，主唱犬青（中）幽默承諾，若首場秒殺後，有機會加場演出又完售的話，告五人就在路邊切哈密瓜感謝粉絲。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）樂團告五人今年4月8日將首度攻蛋，今天搶先釋出演唱會主題和售票資訊，主唱犬青更幽默承諾，若首場秒殺後，有機會加場演出又完售，告五人就在路邊切哈密瓜致謝粉絲。

告五人擔任Hit Fm聯播網2月「hito最大ㄎㄚ」，今天3人出席記者會，聊及即將唱進台北小巨蛋，吉他手雲安表示，2020年的發片記者會特別選在台北小巨蛋對面的披薩店舉辦，那時他們許下2023年要唱進台北小巨蛋，沒想到美夢成真。

一旁的主唱犬青直呼，今天第一次看到演唱會主視覺也覺得很不真實。鼓手哲謙則哽咽地說，拿起演唱會宣傳看板就已經想哭，「好不容易但又好幸運！」3人更透露，這回演出會有延伸舞台，以往都很想更近距離和歌迷互動，但受限於場地「這次終於可以走路有風了」。

告五人表示，演唱會名稱定為「告五人第一次新世界巡迴演唱會 宇宙的有趣」，11日中午12時拓元售票正式開賣，全新專輯也將在2月中旬發行。對於票房，他們坦言當然有壓力，但希望粉絲能好好享受大型演唱會。

雲安更信心喊話，若11日售票秒殺，希望能加場；哲謙也開玩笑說，完售的話就在小巨蛋表演吊鋼絲打鼓。犬青則加碼承諾，如果首場秒殺、加場也都完售的話，告五人就在路邊切哈密瓜給支持的粉絲們吃。

由於年前小巨蛋演唱會消息公布，告五人今年春節年假期間，仍努力在準備演出歌單、勤練團。被主持人問及，團中情侶檔犬青似乎有去男友雲安家拜年，犬青則大方回應：「其實每年都有去」。她表示，和雲安從朋友認識時期就很常去對方家裡，變成情侶後去對方家裡，早就很習慣了。

特別的是，告五人今年過年見親戚都守口如瓶，不是因為被逼問感情事，而是被問小巨蛋的演唱會售票及座位資訊，讓他們無法招架，深怕一不小心就透露演唱會細節。（編輯：李亨山）1120201