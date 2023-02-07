李昇基親筆信曝喜訊 4月迎娶演員女友李多寅

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國演員李昇基今天在社群網站上傳親筆信，宣布向女友李多寅求婚成功的喜訊，兩人將在4月7日舉辦婚禮。消息一出立刻收到各方祝福，包括李多寅的姊姊李侑菲以及李敏鎬等藝人好友都在貼文下按讚留言。

李昇基下午在Instagram上傳親筆信照片，宣布「我與心愛的李多寅現在不是戀人，而是決定以『夫妻』身分攜手度過餘生」，表示已經求婚成功，兩人決定在4月7日舉辦婚禮，希望與各界分享這份喜悅。

李昇基在文中說，李多寅溫暖且充滿愛心，「是位想讓我永遠留在身邊的人」，想對她負起一輩子的責任，無論生命中有多少困難，都會緊緊攜手克服一切難關。

李昇基與李多寅2021年5月被媒體拍到在韓國江原道約會的照片，兩人也造訪李昇基母親在束草的住處，各界猜測可能好事將近。雙方在消息曝光後承認戀情，當時李多寅所屬經紀公司表示，兩人已交往約5、6個月。

兩人在承認戀情的3個月後一度傳出分手，但李昇基出席同年底的頒獎典禮時特別向「一直在身邊為我加油的重要朋友」表達謝意，被認為是指李多寅。去年6月再次傳出分手傳聞，但最終修成正果。

現年36歲的李昇基2004年以歌手身分出道，之後在戲劇、綜藝上都有亮眼表現。30歲的李多寅承繼母親、演員甄美里衣缽，2014年正式以演員身分出道。同樣是演員的親姊姊李侑菲與李昇基曾有戲劇合作。（編輯：馮朝）1120207