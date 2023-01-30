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宋仲基雙喜臨門 英籍宋太太桑德斯身分背景受矚

2023/1/30 16:00（1/30 16:37 更新）
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韓國演員宋仲基（圖）30日宣布，與英國籍女友桑德斯登記結婚。（圖取自instagram.com/hi_songjoongki）
韓國演員宋仲基（圖）30日宣布，與英國籍女友桑德斯登記結婚。（圖取自instagram.com/hi_songjoongki）
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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國演員宋仲基今天透過官方粉絲團同時宣布與英國籍女友桑德斯（Katy Louise Saunders）登記結婚，以及兩人已有愛的結晶喜訊，女方身分也再次引起媒體關注。

宋仲基今天下午在官方粉絲團發文宣布喜訊，表示兩人剛完成結婚登記，將展開基於深厚信賴及愛情上的夫妻生活，對始終給予支持的粉絲表達感謝。

宋仲基在文中表示，對方是一名相當善良、對人生懷抱熱情、令人尊敬的帥氣女性，讓他也能成為更好的人；兩人至今為共同組建幸福家庭的夢想做了許多努力，珍貴的生命同時也來到兩人身邊。

宋仲基在2019年與同為演員的前妻宋慧喬離婚，2022年底在媒體報導下大方認愛英國籍女友，但並未提及女方身分；今天發文宣布婚訊時公開女方姓名，證實為媒體先前猜測的英國籍女演員桑德斯。

1984年出生的桑德斯比宋仲基年長一歲，英國與哥倫比亞混血的桑德斯幼時因父親工作因素，常往返義大利及英國兩地；據韓國演藝媒體Dispatch報導，桑德斯曾是宋仲基的義大利語老師。

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桑德斯2002年在義大利以電影「愛情之旅」（Un viaggio chiamato amore）出道，曾參演多部電影及電視劇，但在2018年後淡出影壇。

Dispatch也刊出多張桑德斯在韓國生活的照片，指出桑德斯在去年春天隨宋仲基來到韓國定居，平時生活並未特別遮掩，桑德斯懷孕後，宋仲基也將她的父母接到韓國一同生活。兩人預計之後舉辦結婚典禮，但時間、地點都尚未決定。（編輯：韋樞）1120130

#桑德斯
#宋仲基
#韓國
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