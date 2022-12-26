宋仲基認愛英國籍女友 「財閥家的小兒子」收視亮眼再公開喜訊

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）韓國男神宋仲基主演的影集「財閥家的小兒子」昨晚播出完結篇，反轉再翻轉的劇情，讓全劇寫下26.9%高收視率；今天他也大方認愛英國籍女友，堪稱事業愛情雙收。

「財閥家的小兒子」自開播後，收視率節節上升，播至第8集即已正式登上韓國「2022年電視劇排行」冠軍寶座，昨晚大結局第16集，收視率以全國26.9%、首都圈30.1%的成績劃下完美句點，雖然未能刷新2020年「夫婦的世界」全國28.3%、首都圈31.6%成績，但仍堪稱「今年度最強黑馬神劇」。

最後一週劇情就在宋仲基用計擊敗大伯父、二伯父，即將坐上集團會長之位時，意外遭卡車追撞生死未卜達到最高峰。但當宋仲基再次睜開眼時，他已變回故事最初被槍殺墜海的「尹炫優」，而不再是順洋家的老么「陳導俊」，並喚醒過往塵封的記憶，靠著聽證會瓦解順洋陳家的集團經營權，完成懺悔與復仇。

反轉不斷的劇情讓所有觀眾大吃一驚，有網友認為結局與原著不同無法接受，但也有人認為電視劇的改編，讓故事更為合理，尹炫優無辜害死陳導俊後，為自保生存隱瞞真相，但受不了良心譴責，刻意塵封關於陳導俊的一切記憶，直到自己被背叛且中槍墜海後，才藉由化身陳導俊的夢喚醒回憶，進而將真相公諸於世。

昨晚全劇播畢後，宋仲基也在個人社群上傳本人花絮照，感謝大家喜愛「財閥家的小兒子」，沒想到今天上午韓媒爆出他有英籍交往對象的照片消息。不過宋仲基經紀公司態度大方，立即回應：「兩人互有好感進而交往，希望大眾能以溫暖的視線看待」，反倒獲得無數粉絲祝福。

除了宋仲基之外，劇中以神級演技圈粉無數的「會長爺爺」李星民也表示：「從本劇開拍至今已有1年多的時間，拍攝過程也不算順利，幸好結果很美好」、「完全沒想到反應會這麼好」。

李星民透露自己演出「未生」獲得高人氣時，週遭親友都會叫自己是「吳科長」、「吳次長」，最近又再次收到很多親朋好友的來電及訊息，稱呼自己為「會長」，讓他對於「財閥家的小兒子」高人氣，有了非常真實的體驗。

李星民也特別向宋仲基致謝，認為與他合作很幸福，希望兩人能在其他作品再次相遇。「財閥家的小兒子」全劇16集均已上架friDay影音。（編輯：屈享平）1111226