「文森佐」編劇金馬大師開課 對政治議題有使命感

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韓國編劇朴宰範受邀金馬大師課來台分享創作經驗，他表示，對於編劇談論社會、政治議題有使命感，也透露韓國認為藝術家不參與或評論，是一件卑鄙的事。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月14日

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（中央社記者王心妤台北14日電）韓劇「黑道律師文森佐」編劇朴宰範受邀金馬大師課來台，他與主演宋仲基私下感情好，笑稱對方比女生還會聊。他提到身為編劇談論政治議題有使命感，若藝術家避而不談會被認為有點卑鄙。

朴宰範曾寫出「神的測驗」、Good Doctor（善良醫生）、「正義三部曲」的「金科長」、「熱血祭司」、「黑道律師文森佐」等熱門劇集，其中Good Doctor更曾被美國翻拍為影集「良醫墨非」，並於2021年獲頒韓國大眾文化藝術獎。

朴宰範今天接受台灣媒體訪問分享創作歷程，他的靈感多來自生活經驗，像是Good Doctor是因有次到醫院，遇到一名父親看兒子發生事故急救無效仍過世痛哭的經驗，「劇裡面有很多小孩子生病的劇情，我需要田野調查去採訪，自己也有小孩，面對這種事很心痛。」

韓劇「黑道律師文森佐」編劇朴宰範（圖）受邀金馬大師課來台分享創作經驗，他透露私下跟韓星宋仲基感情好，也會半夜討論劇本。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月14日

朴宰範透露小時候常看港片，像是名導吳宇森、港星周潤發的作品。朴宰範也曾看過台劇「想見你」、「1006的房客」，笑說主角許光漢已經太紅了，能夠合作也會很開心。

朴宰範與韓國多名「男神」合作，他透露私下跟宋仲基和金南佶感情好，還會半夜邊聊劇本邊喝酒，笑說若演員說出刺耳的話，他也會回應對方「你那邊演得怪怪的」。

朴宰範的「正義三部曲」獲得許多關注，他承認作為編劇有種使命感，高中時就積極參與社會運動，「金科長」則是對時任南韓總統朴槿惠遭彈劾事件有感，「韓國編劇對這種政治議題都非常敏感，韓國對於藝術家不參加、不評論這樣的活動，會覺得他很卑鄙，所以大家都會盡力去參與討論。」

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朴宰範分享，這次來台看到很多選舉旗幟，走在路上發現台灣80%以上的候選人都很年輕，「我看起來都是40歲以下，對我來說很震撼。韓國9成候選人都是老屁股，韓國政治就是很老派。」

朴宰範表示，這次來到台灣開心到不想離開，原本在台灣還有其他行程，礙於韓國還有工作只能回去。朴宰範還透露，吃了巧克力小籠包，也喝了多杯奶茶和台灣啤酒。（編輯：張雅淨）1111114