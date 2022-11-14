金馬獎第59屆表演嘉賓 A-Lin李玖哲登台獻唱

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）第59屆金馬獎頒獎典禮表演嘉賓今天揭曉，找來歌手A-Lin和李玖哲用具有穿透力的歌聲，為金馬盛宴畫龍點睛；A-Lin將演唱多首族語歌曲，李玖哲將為追思逝世影人紀念橋段獻唱。

A-Lin曾以電影「比悲傷更悲傷的故事」主題曲「有一種悲傷」，入圍第56屆最佳原創歌曲，也曾在金馬舞台表演過；近年越來越多講述原住民故事的電影躍上大銀幕，身為阿美族的A-Lin對於能再次擔任表演嘉賓，並以母語演唱，感到興奮又感恩。

雖然心裡難免緊張，但A-Lin已準備好當天將演唱第52屆金馬獎最佳原創電影歌曲「太陽的孩子」的「不要放棄」，以及自己的作品「ROMADIW 一起來唱歌」。

而剛完成演唱會行程的金曲歌王李玖哲，在接獲金馬典禮表演邀請時，驚訝地表示從沒想過自己能參加金馬獎，感到十分榮幸；當他知道要負責為「追思逝世影人紀念」獻唱，更期許自己當天的狀態與表現要特別好，才不會辜負這段節目的重要意義。

第59屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道將於19日下午5時30分，在台北國父紀念館舉行，觀眾可親至星光大道現場為喜愛的影人及入圍影片加油；電視部分由台視同步直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播；海外除了新加坡與馬來西亞各有當地電視台直播外，其餘皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。（編輯：陳仁華）1111114