謝盈萱扛金馬獎主持棒：不接這輩子可能留下遺憾

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第59屆金馬獎頒獎典禮主持人揭曉，將由演員謝盈萱擔綱典禮主持重任，她13日以一身黑色斜肩典雅禮服氣質亮相。中央社記者徐肇昌攝 111年10月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）第59屆金馬獎頒獎典禮11月19日登場，影后謝盈萱將擔任主持人。謝盈萱表示，曾懷疑自己的能力，但不接下來可能這輩子會留下遺憾；金馬執委會執行長聞天祥則誇獎她是千面女郎。

聞天祥表示，一直都是謝盈萱的戲迷，2018年謝盈萱以「誰先愛上他的」封影后後，就開始詢問謝盈萱主持的意願，但她2019年擔任頒獎人、2020年以「孤味」入圍最佳女配角，到了2021年謝盈萱點頭為入圍名單獻聲，今年才再度邀請。

謝盈萱表示，大概2個月前收到邀請，很快就決定接下任務，「我想過如果這輩子結束，拒絕會不會造成遺憾，我覺得我會！為什麼當時不試看看？對我來說這是電影人很重要的團圓，我想參與其中。」

謝盈萱也說，接下主持重任後需要保密，都只能以有工作拒絕許多邀約，「我沒有耍大牌。」她目前正積極準備主持工作，包含先看過所有入圍影片，也預計之後向曾寶儀、陶晶瑩、蔡康永等資深主持人討教。

謝盈萱表示，暫時不會考慮網友的評論，因為自己的表現拿去跟專業主持人比較，根本沒有空間，只希望站在演員角度，帶著一點感謝的角度和觀眾對話。

今年金馬獎開場影片由「孤味」導演許承傑執導，他表示，「誠惶誠恐，接下這個工作很緊張。但看到是老朋友（謝盈萱），心情比較放鬆。」

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館登場。（編輯：張芷瑄）1111013