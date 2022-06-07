謝盈萱42歲生命新探索 凍卵成功全程自己來

（中央社記者葉冠吟台北7日電）金馬影后謝盈萱今天分享凍卵成功的喜訊，作為她42歲生命的新探索，療程2個多星期，像一場個人版本的「陰道獨白」，並定調為獨身女性能獨自完成的計畫，全程不需要人陪同。

謝盈萱今天在臉書發出長文，分享凍卵紀錄觀察，心情沒有太緊張，過程中最需要強大心理建設的部分，只有親自幫自己打針。

「但老調重彈，人生會遭遇的大小關卡路障勢必得要逐步克服，就像我怕死蟑螂，當第一次租屋看到與自己遙遙相望，不時揚起翅膀準備起飛的小強，而身邊沒有其他人能夠幫忙時，人類會升起為自己奮力一搏的英勇本能。」謝盈萱逗趣形容打針可能比跟「小強」對峙還簡單些。

她指出，現在發明非常人性，針劑操作簡易，只要看著影片，手握針筒捏起肚皮，一針下去就能執行。但謝盈萱坦承，最後一針破卵針自己下不了手，所以選擇跑去配合診所，請專業醫護人員幫忙操刀。

整個療程共花2個多星期，但謝盈萱認為，這幾天已足以感受到女性身體的細微變化，「為了生育而自動進入『容器』模式，例如身體的腫脹感，有朋友說那其實非常類似初期的懷孕症狀」。

而最後一哩路的取卵，是以睡眠麻醉的方式進行，謝盈萱回憶，睡下去、醒過來感覺不過是一眨眼的瞬間，所有事情都已順利完成，能在現場稍作休息等麻藥消退，沒有過多身心負擔，「診所還附上了兩份熱騰騰的輕食，一份是給陪診的親友準備的，但當天我是自己獨行，所以很開心的把兩份餐點全部嗑完」。

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謝盈萱形容進行這趟身體的旅行，就像撰寫一場屬於自己版本的「陰道獨白」，雖沒那麼聰慧前衛、具辯證價值，但她抱持正面態度，「近年國際上可見對於子宮的自主權在律法上進行各種角力，立場各據一方，處在這樣的時期，也同時感受到女性身體一直以來的侷限，重點不是要力抗什麼，而是從古至今嚮往著能夠為自己選擇什麼」。

許多網友感動留言，謝盈萱的分享給了自己很多力量，更有人打趣形容她「打針時應該陳嘉玲有上身」，謝盈萱也幽默回應：「就大概是一直喃喃自語『老天，我的老天』這樣。」好友、台劇「俗女養成記」導演嚴藝文也替謝盈萱鼓掌，稱讚42歲「正是美好的年紀」。（編輯：張雅淨）1110607