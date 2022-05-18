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趙小僑42歲熬過求子艱辛 懷孕30週公布喜訊

2022/5/18 13:09（5/18 14:16 更新）
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藝人趙小僑（圖）結婚後積極求子，她18日在臉書宣布「好孕消息」，宣布已懷孕30週，寶寶目前狀況穩定。（經紀人提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月18日
藝人趙小僑（圖）結婚後積極求子，她18日在臉書宣布「好孕消息」，宣布已懷孕30週，寶寶目前狀況穩定。（經紀人提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月18日
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（中央社記者王心妤台北18日電）42歲藝人趙小僑與劉亮佐結婚後積極求子，她今天在臉書宣布「好孕消息」，宣布已懷孕30週，寶寶目前狀況穩定。她為了求子嘗試多年，今天也特別向還在努力的媽媽們送上祝福。

趙小僑今天在臉書表示，肚子裡的「典典」寶寶已30週，醫生也確認寶寶健康穩定。她解釋之前懷孕失敗是因免疫問題，這次也不能完全放心，每天都按照醫囑打針吃藥，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下也避免出門，盡力守護寶寶的健康。

趙小僑解釋，幫寶寶取名「典典」是為了感謝一路上的恩典，有親朋好友的照顧和粉絲的祝福與打氣，還有生殖中心的幫助，無論過程多們困難，心情多麼沮喪，一切都給了她無限的安全感和希望。

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趙小僑表示，10週之後就是預產期，希望大家給予正能量和祝福，「請大家一起為我祈禱『典典寶寶』平安健康生產順利。」她也希望自己的經驗能鼓勵到其他正在求子路上的女人們。

趙小僑近年為了求子吃盡苦頭，不只需要每天吞下25顆藥，還要在肚皮上打針。她經過1次人工受孕和2次試管失敗後，去年初宣布懷孕，沒想到不到一週就因寶寶胎停忍痛引產。今天宣布好消息後，超過2800名網友紛紛留言送上祝福。（編輯：卞金峰）1110518

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