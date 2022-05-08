林志玲收AKIRA花籃 首過母親節謝自己從未放棄

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（中央社記者王心妤台北8日電）藝人林志玲與日本丈夫AKIRA除夕宣布迎來兒子誕生。林志玲選在今天母親節曬出花籃照片感謝自己從未放棄，「也謝謝最堅強的小寶貝，我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福。」

林志玲2019年與日本男團放浪兄弟的成員AKIRA（黑澤良平）結婚，今年除夕宣布兒子誕生。林志玲今天分享的花籃照中有卡片寫上The best Mom in the world! Thank you my baby.（世界上最棒的母親！謝謝妳，我的寶貝。）

林志玲同時發文感謝自己從未放棄，「也謝謝最堅強的小寶貝，我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福。謝謝大寶貝的花。第一個母親節快樂。」網友也紛紛留言送上祝福。

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AKIRA升格當父親接受台灣媒體訪問時曾說，世界上的夫妻都有不同的困難，雖然從結婚到有了孩子遇到很多困難，「但志玲都沒有想要放棄，隨時都保持著希望，堅定自己的信念去達到，志玲最想要的幸福到手了。」

AKIRA也曾說，林志玲當母親的模樣令人尊敬，「世界上有各種母親，對於在各種艱難中守護、孕育、栽培生命的女性，是打從心裡感謝，母親真的很偉大，希望兩個人一起把握住幸福，共組一個更美好、有愛的家庭。」（編輯：張雅淨）1110508