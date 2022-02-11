AKIRA謝林志玲當媽很偉大 煮藥膳雞湯幫補身

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藝人林志玲與日本丈夫AKIRA（黑澤良平）日前宣布喜獲麟兒，AKIRA（圖）11日接受台灣媒體聯訪，對於升格當爸感到幸福，也感謝林志玲為家庭的付出，並稱讚「母親很偉大」。（HUBLOT提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）藝人林志玲與日本丈夫AKIRA喜獲麟兒，AKIRA今天表示，升格當爸爸很幸福，「我打從心底感謝當母親的很偉大，我們會一起把握幸福。」他也透露有煮藥膳雞湯給林志玲補身體。

台灣名模林志玲2019年與日本放浪兄弟EXILE的成員AKIRA（黑澤良平）結婚，兩人今年過年時在社群平台宣布兒子誕生。

AKIRA今天與手錶品牌合作接受台灣媒體視訊訪問，他透露自己有收集古董錶的習慣，林志玲的父親也送他一支懷錶，「我一直很喜歡，若要傳承，我想用有意義的東西傳承也不錯，（懷錶）應該會傳給兒子。」AKIRA也透露喜歡和林志玲一起戴對錶，「像是一起度過同樣的時空，感覺很好也能縮短距離。」

對於升格當爸，AKIRA表示非常幸福，並說每天都有不同感動，也很感謝林志玲的付出，婚後到有孩子遇到許多困難，但林志玲都沒有想過放棄，現在也獲得最想要的幸福。

AKIRA特別感謝林志玲婚後將重心轉到家庭，並以家人為優先，「志玲的樣子令人尊敬，對她只有感謝而已。母親很偉大，我們會一起把握幸福，共組一個更有愛的家庭。」

AKIRA私下擅長料理，他也透露有煮藥膳雞湯為林志玲補身體，更希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解後，能夠回台灣和家人見面。（編輯：張芷瑄）1110211