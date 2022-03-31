陳喬恩甜嫁小9歲大馬男友 恩師孫德榮賀喜催生

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）藝人陳喬恩今天傳出喜訊，正式與愛情長跑2年的馬來西亞男友登記結婚。陳喬恩的經紀公司證實了好消息，恩師孫德榮開心祝福之餘也不忘催生，「喜歡小孩就趕緊生吧」。

「偶像劇女神」陳喬恩2019年參與戀愛綜藝節目「女兒們的戀愛」，與小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（艾倫）配對成功、牽起緣分；同年12月正式公開戀情，至今交往超過2年，男方更是因愛相隨來台定居。今天兩人傳出在戶政事務所登記結婚，經紀人也證實好消息。

陳喬恩的經紀人笑說自己也是和大家同時知情，目前還沒聯繫上陳喬恩，只能證實兩人今早真的有去登記；至於她肚皮是否也有好消息，「沒有喔，但今天先開心講喜訊就好了啦！」

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視陳喬恩為女兒，同時也是喬傑立娛樂創辦人的孫德榮告訴中央社記者：「夫妻本是同林鳥，結了婚應該相敬如賓，永浴愛河，如果喜歡小孩，就趕緊生吧！不然越晚越危險，越晚越難，你們都是我的好小孩，祝你們幸福愉快一輩子！」

陳喬恩與好友趙小僑同屬女子團體「七朵花」，趙小僑今天也透過經紀人祝福：「很替他們開心，當然很祝福他們兩個，也希望他們可以幸福！」（編輯：屈享平）1110331