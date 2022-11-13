絕命毒師編導抵台曝創作祕訣 尋角色脆弱連結觀眾

（中央社記者王心妤台北13日電）熱門影集「絕命毒師」、「絕命律師」聯合創作人、編導彼得古爾德抵台分享經驗。他分享創作祕訣是找到角色的人性掙扎，建立個性、動機，也要找出他們的脆弱面，讓觀眾有共感。

彼得古爾德（Peter Gould）參與「絕命毒師」（Breaking Bad）、「絕命律師」（Better Call Saul）製作，今年接受金馬影展邀請在大師課分享經驗。

彼得古爾德今天接受媒體訪問表示，昨天大師課學員的問題很專業，過程像是跟同業在討論，興奮又好玩。他也很驚訝大家都看過「絕命」系列作品，故事雖然發生在新墨西哥，但台灣的大家也很感興趣，感到非常開心。

對於如何創造角色的立體度，彼得古爾德表示，「我的方式是探究角色的掙扎，最有趣的部分是賦予角色個性、行事動機，然後挖得更深層。」他也提到，角色要能讓觀眾感同身受就是要有慾望和想追求的事物，「我會問自己，角色怎麼樣會受傷、會痛苦，呈現出脆弱面，讓觀眾同情而且喜歡。」

彼得古爾德笑說，每個角色都有點自我投射，像是「絕命毒師」中的懷特愛家卻也需要錢，「我當過大學教授，這部分很有同感。」他也提到「絕命律師」中的主角索爾很有趣，「他個性有點不真誠，這是我害怕變成的樣子，但他也無可救藥的浪漫，我想我能理解。」

「絕命律師」主角演員鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）曾是節目「週六夜現場」編劇，也曾摘下艾美獎。彼得古爾德透露，奧登科克非常尊重編劇，總會維持專業的距離，「最開心的是，給他最後一集劇本時，他說很喜歡這個結尾，是我生涯中最開心的一天。」

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彼得古爾德和製作人文斯吉利根（Vince Gilligan）合作15年。他稱讚對方有才華又聰明，兩人合作愉快卻也互補，「雖然新案子沒有再合作，但我希望合作可以繼續下去，無論多寡，我們的人生都因為這些合作產生巨大改變。」

「絕命律師」雖紅遍全球但一直沒拿下艾美獎，彼得古爾德今天承認的確很傷心，但明年還有最後一次機會，「演員都非常出色，值得不只一座獎座，工作人員也是，不管如何，最大的獎賞是全世界有那麼多觀眾去看，這是最好的獎勵了。」（編輯：陳政偉）1111113