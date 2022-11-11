宮本信子：伊丹十三若知作品在台灣放映會很幸福

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2022金馬國際影展邀請來自47個國家的161部精彩電影參展，在19天的影展期間展開420場放映，更邀來日本女星宮本信子等海內外影人參與盛宴。宮本信子11日下午在台北與媒體茶敘。中央社記者吳家昇攝 111年11月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）已故日本導演伊丹十三的4K修復版電影在金馬影展放映，他的遺孀宮本信子來台分享。宮本信子今天提到，若伊丹十三知道自己作品到台灣放映，一定會覺得很幸福。

日本80年代影壇代表人物之一的伊丹十三出身電影世家，父親伊丹萬作也是知名導演。伊丹十三在51歲初執導筒，便以「葬禮」展露驚人才華，勇奪日本金像獎最佳影片。他一共推出10部藝術娛樂兼具的傑作，擅長以戲謔的黑色喜劇手法嘲諷時事跟文化，而且每部作品幾乎都由妻子宮本信子擔綱主演，傳為影壇佳話。

宮本信子今天接受台灣媒體聯訪表示，這是第2次來到台灣，也非常開心能來到最喜歡的城市。日本伊丹製作公司會長玉置泰表示，很幸運大家沒有忘記伊丹十三，這次特別帶著4K修復版在金馬影展放映，伊丹十三認為作品應該在大銀幕放映，這也是遵循他的希望。

被問到這次想最先推薦哪部作品給台灣觀眾？宮本信子表示，因為每一部作品都非常喜歡，「要幫它們排序真的都很困難，難以選出推薦的。」

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另外，宮本信子與日本「國民妹妹」蘆田愛菜的新片「春心萌動的老屋緣廊」今天在台灣上映，也在金馬影展放映。對於相隔10年再次合作，宮本信子表示，上次還能牽著她小小的手去搭車，對方現在已經亭亭玉立了，能看見對方的努力還有在演藝圈的成長。

兩人此次也合唱電影片尾曲，宮本信子笑說，兩人都是非常臨時收到通知，「我們都覺得驚嚇無比，想說該怎麼辦？如果因為這首片尾曲導致電影不行的話，要算在我身上。」她透露私下唱的多是爵士風格的音樂，較少接觸流行音樂，很緊張，也很努力練習過。（編輯：陳政偉）1111111

2022金馬國際影展邀來日本女星宮本信子等海內外影人共襄盛舉，齊聚一年一度的電影盛宴。宮本信子11日下午在台北出席媒體茶敘。中央社記者吳家昇攝 111年11月11日