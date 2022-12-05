宋仲基魅力不減 「財閥家」收視超車「非常律師」

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37歲韓國男神宋仲基魅力不減，在韓劇「財閥家的小兒子」中挑戰一人分飾兩角，新劇播出8集已登上韓國2022電視劇排行冠軍。（friDay影音提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）37歲韓國男星宋仲基主演的新劇「財閥家的小兒子」播出8集，已登上韓國今年電視劇排行收視冠軍，觀眾更當起「鍵盤柯南」邊追劇邊推理，找出首爾市長和劇中媒體的真實原型。

宋仲基在劇中一人分飾兩角，原本是效忠順洋集團的白領菁英「尹炫優」，卻遭集團犧牲謀殺，醒來發現自己回到1987年，成了順洋集團的小兒子「陳導俊」，靠著熟知未來的動向與記憶，一步步展開復仇、侵吞家族資產。

「財閥家的小兒子」劇情高潮迭起，播出後收視率節節上升，播至第8集已飆出南韓全國19.449%、首都圈21.766%成績，一舉超越韓劇「非常律師禹英禑」17.534%的最高紀錄，登上韓國「2022年電視劇排行」收視冠軍寶座。由於全劇尚有8集待播，觀眾也好奇是否能超越韓劇「夫婦的世界」完結篇的全國28.371%紀錄。

「財閥家的小兒子」在韓國能如此吸引觀眾目光，除了宋仲基、李星民等華麗卡司外，故事裡出現的大財團、人物都可在現實世界找到原型，甚至隨故事時序推進，也與韓國近代史上的大事件有所關聯，喚起觀眾的回憶和推理慾。

以最新播出的第7、8集為例，就被網友推敲出劇中當上首爾市長並推動數位媒體城開發計畫的宋仲基姑丈角色，是以現實中兩位市長高建、李明博的事蹟為原型。

而「順洋家」長孫媳想借助娘家報社資源成立的數位頻道，則以南韓有線電視台JTBC為原型；宋仲基重生後的父親打算以影視娛樂產業為基礎成立電視頻道，原型則是南韓tvN有線電視台。

「財閥家的小兒子」每週五、六、日晚上11時在friDay影音播出，與韓國同天更新。（編輯：張雅淨）1111205