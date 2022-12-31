李鍾碩被爆熱戀IU同遊名古屋 經紀公司證實戀情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾31日綜合外電報導）娛樂專門媒體Dispatch今天爆料，南韓影星李鍾碩與南韓女神IU正在熱戀，兩人在耶誕節同遊日本名古屋。兩人經紀公司已分別證實報導，希望各界溫暖看待這段戀情。

李鍾碩（李鐘奭）與IU的熱戀消息傳出後，李鍾碩的經紀公司HighZium Studio回應，「李鍾碩和IU最近從親密的同僚關係發展成戀人，正在真摯地交往，希望各界多多支持，讓這段美好的愛情繼續下去」。

IU的經紀公司EDAM娛樂也證實並表示「希望粉絲能溫暖看待這段戀情」。

李鍾碩昨天獲得「2022年MBC演技大賞」大賞，致詞時感謝「一位朋友」，直言「這位朋友」給他很多關於人生方向的建議，還說喜歡對方很久、很尊敬對方，因為「這位朋友」想要更努力生活，引發熱議。根據Dispatch報導，「這位朋友」正是IU。

報導指出，李鍾碩12月20日前往大阪出席粉絲見面會，IU則在24日和弟弟一同前往名古屋，入住豪華溫泉度假村Aman Nemu。Dispatch稱，李鍾碩親自安排這趟旅程、預定飯店，並替IU姊弟安排接駁車。

李鍾碩結束在大阪的粉絲見面會後，於23日飛往東京，隔日前往名古屋，並於26日再次回到東京，於27日返回首爾，和女友及家人度過3天2夜。IU姊弟則是在名古屋待4天3夜，27日返回首爾。

報導稱，李鍾碩舟車勞頓安排行程，就是為和女友在日本度過一段不受外人干擾的假期。

李鍾碩的友人透露，雙方家人都知曉這段戀情，IU今年還替李鍾碩弟弟的婚禮唱祝歌，李鍾碩也親自邀請IU的弟弟一起前往名古屋度假。

儘管李鍾碩和IU分別返國，Dispatch稱兩人身上有許多端倪可以看出是一對，包括配戴情侶太陽眼鏡，以及情侶背包等，稱兩人已交往大約4個月。

Dispatch每年元月1日都會爆出知名藝人的戀情，過去被爆料的包括Rain與金泰希、玄彬與孫藝真等。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1111231