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日本耶誕喜訊 町田啟太與玄理長跑5年宣布結婚

2022/12/25 17:52（12/25 18:18 更新）
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日本32歲男星町田啟太（左）跟36歲女演員玄理（右），25日透過兩人經紀公司宣布結婚喜訊。（左圖取自instagram.com/keita_machida_official，右圖取自instagram.com/hyunri__official）
日本32歲男星町田啟太（左）跟36歲女演員玄理（右），25日透過兩人經紀公司宣布結婚喜訊。（左圖取自instagram.com/keita_machida_official，右圖取自instagram.com/hyunri__official）
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本32歲男星町田啟太跟36歲女演員玄理，今天透過兩人經紀公司宣布喜訊。兩人從2017年合演電影結緣，交往5年後在今天辦理結婚登記修成正果。

日本產經體育報導，兩人透過書面方式宣布「向大家報告町田啟太和玄理已經結婚了」，並說明彼此之前因合演電影成為能相互支持、令人安心的夥伴，以結婚為前提開始交往。

兩人說，為了能打造一個更美好的未來及成為更好的演員，兩人將一起努力精進。

町田啟太和玄理因演出2017年的電影「終著的場所」（終點站）情投意合；2018年兩人再度合演NHK連續劇「女子的生活」，今年9月被部分週刊報導兩人認真交往中。

TBS電視台報導，經紀公司表示，兩人因合演短篇電影結緣，交往約5年在今天辦理結婚登記。目前還不確定何時會舉辦婚禮。

町田啟太代表作品包括「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」、「今際之國的闖關者」等。

玄理是在日本出生的韓國籍女演員，能說日語、英語及韓語，2014年主演電影「聽水的聲音」，獲得第29屆高崎電影節最佳新人女演員等獎項，以演技派女星受到關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111225

影片來源：高雄電影節Kaohsiung Film Festival
影片來源：GaragePlay 車庫娛樂
影片來源：Netflix Asia
#町田啟太
#玄理
#日本
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