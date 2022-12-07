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「今際之國」飛船現身台北 揪觀眾體驗闖關遊戲

2022/12/7 16:26（12/7 16:41 更新）
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為迎接生存闖關影集「今際之國的闖關者」第2季上線，Netflix特別打造「台北今際之國」，讓劇中12公尺巨型飛船現身台北統一時代百貨外。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日
為迎接生存闖關影集「今際之國的闖關者」第2季上線，Netflix特別打造「台北今際之國」，讓劇中12公尺巨型飛船現身台北統一時代百貨外。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）為迎接影集「今際之國的闖關者」第2季上線，Netflix特別打造「台北今際之國」，除了劇中12公尺巨型飛船現身台北統一時代百貨外，更在捷運站布下沉浸式遊戲邀觀眾成為闖關者。

改編自漫畫家麻生羽呂同名漫畫的影集「今際之國的闖關者」，找來日星山崎賢人、土屋太鳳主演，描述沉迷電玩遊戲的散漫無業青年有栖（山崎賢人飾），某天意外闖入看似東京的怪地方，但整座城市空蕩蕩，更發現想存活就必須在險惡遊戲中捉對廝殺，為解開謎團，有栖與同伴必須闖過一場比一場考驗人性且更艱難危險的關卡。

經典人頭撲克牌飛船不僅飛行在今際之國的空中，也在台北出現，宣告「今際之國」第2階段沉浸式遊戲正式開始，製作單位並在街頭各處設立迷你遊戲關卡，讓台灣觀眾能和山崎賢人、土屋太鳳一同體驗尋找線索、發掘真相，感受劇中的刺激快感。

包含捷運西門站往6號出口方向，有影集第1季中的關卡「是生是死」；捷運忠孝復興站則有第2季沉浸式遊戲Number Grab，規則是觸碰到對手陣營的成員，就能從對方陣營獲取分數；台北統一時代百貨為第2季「大逃殺」關卡布置，贏得遊戲唯一條件，就是想辦法在遊戲中生存下去。

最終階段製作單位更將打造出第1季出現的主辦方陣地，17日至30日在台北微風松高廣場將舉辦場次型體驗活動，邀請全台民眾當闖關者，找出今際之國真相。

「今際之國的闖關者」第2季一共8集，將於22日下午4時在Netflix獨家上線。（編輯：張雅淨）1111207

影集「今際之國的闖關者」第2季將上線，串流影音平台Netflix在台北各處設置迷你遊戲關卡，捷運西門站6號出口方向為關卡梅花3的「是生是死」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日
影集「今際之國的闖關者」第2季將上線，串流影音平台Netflix在台北各處設置迷你遊戲關卡，捷運西門站6號出口方向為關卡梅花3的「是生是死」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日
為迎接影集「今際之國的闖關者」第2季上線，台北捷運忠孝復興站設有迷你遊戲關卡Number Grab，規則是觸碰到對手陣營成員，就能從對方陣營獲取分數。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日
為迎接影集「今際之國的闖關者」第2季上線，台北捷運忠孝復興站設有迷你遊戲關卡Number Grab，規則是觸碰到對手陣營成員，就能從對方陣營獲取分數。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日
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