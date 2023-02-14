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告五人攻蛋演唱會秒殺 情人節甜蜜宣告再加場

2023/2/14 18:02（2/14 22:16 更新）
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人氣樂團告五人在首攻蛋慶功記者會上，宣布加場喜訊。不只4月9日繼續在小巨蛋加場，也將推出第3張全新創作專輯「帶你飛」。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日
人氣樂團告五人在首攻蛋慶功記者會上，宣布加場喜訊。不只4月9日繼續在小巨蛋加場，也將推出第3張全新創作專輯「帶你飛」。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）人氣樂團告五人4月8日首場攻蛋演唱會成功秒殺，今天三人在情人節再宣布「雙喜訊」，不只4月9日繼續在小巨蛋加場，也將推出第3張全新創作專輯「帶你飛」。

告五人今天特地回到2年前許願唱進小巨蛋的pizza店，舉辦慶功記者會還願，團長雲安坦言，原本以為「宇宙的有趣」攻蛋演唱會售票要一天才能賣完，「以往最多就是6千人，想說慢慢賣」，家人還在親自上線搶票，結果在群組哀嚎完全買不到，讓雲安感動之際，也再次呼籲杜絕黃牛、小心詐騙。

今天適逢情人節，團中情侶檔雲安和犬青坦言兩人的計畫，就是看晚上8時將上線的新歌「一念之間」MV，並透露劇情是「在這座城市遺失了你」MV的續集。雲安更苦笑說：「告五人在節日都特別忙，包含端午節、清明節都是，等等還要去錄音室一趟準備新歌」。鼓手哲謙也說過去情人節都在工作室度過，自嘲稱呼鼓們是「小老婆」。

雲安表示，新專輯「帶你飛」收錄作品全是新創作歌曲，「我常常都寫比較悲傷的歌，有時候被歌迷邀請去婚禮，但唱『愛人錯過』就很不對，只好送香檳替代」，他笑說這次終於有適合情侶的歌曲，請大家敬請期待。

告五人「宇宙的有趣」4月9日台北小巨蛋加場演唱會，售票時間將於2月18日中午12時在拓元售票系統開賣。（編輯：卞金峰）1120214

#雲安
#帶你飛
#犬青
雲安
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