央廣攜手香港團隊 揭開在台港人觀察視角

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中央廣播電台與香港影視團隊合作，推出華粵雙語跨媒體實境影音節目「歹勢 打攪晒」，由香港著名主持人曾志豪（後左5）主持節目。（中央廣播電台提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）中央廣播電台與香港影視團隊合作，推出華粵雙語跨媒體實境影音節目「歹勢 打攪晒」，透過在台港人、著名主持人曾志豪雙眼，看台灣人習以為常生活中，隱藏的精彩篇章。

央廣昨天在拍攝場景之一的「小島慢遊」舉辦放映記者會，由節目主持人曾志豪親自主持，現場包括央廣董事長賴秀如、香港作家梁芷珊、政大台灣史研究所客座教師陳嘉銘等皆出席。

曾志豪曾是香港著名電台、電視節目主持人，2021年6月以專才身分移居台灣，作為台灣的新移民，在這系列節目中，曾志豪一下子挑戰花蓮公路單車比賽，一下子又唱起卡拉OK；甚至還扛起沙包，感受台灣人考清潔隊難度之高，觀眾只要跟著他的腳步，就能看見台港文化碰撞出的美麗火花，進而促進台港族群的交流與理解。

曾志豪說，重操舊業的感覺很好，希望節目能讓台灣觀眾瞭解香港人如何融入當地、貢獻社會。同時也想做一塊「敲門磚」，讓台灣媒體瞭解香港傳媒人的製作水準，很多傳媒人都有熱誠，只是欠缺一個機會。

節目製作人陸燕玲表示，製作團隊包括台港不同年代員工，很高興可以在台灣相聚一起合作，讓他們在香港電台培養的養分在台灣延續。

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香港填詞人、電影編劇及導演潘源良形容，曾志豪在節目中「搵命搏（拼了命）」，幕後團隊非常專業，希望日後訓練更多年輕人接班。台灣香港協會理事長的桑普則表示，台灣有自由，有安全感、也有機會讓人覺得有尊嚴，當他看到影片每一個環節都能與台灣緊密扣連，讓人很感動。

「歹勢 打攪晒」共有5集節目，分別為「清潔隊員篇」、「農夫篇」、「咖啡店篇」、「夜市/市集篇」與「自行車篇」，節目將從3月3日起，每週五晚上9時於央廣YouTube、「歹勢打攪晒」臉書粉絲專頁首播。（編輯：陳政偉）1120218