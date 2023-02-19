新好男孩首訪高雄嗨唱經典 愛逛夜市展吃貨本色

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成軍30年的西洋長青男團「新好男孩」18日晚間首度在高雄開唱，5名成員賣力唱跳，帶來精彩表演。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）成軍30年的西洋長青男團「新好男孩」昨晚首度在高雄開唱，5名成員賣力唱跳，毫不保留熱唱I Want It That Way等近30首經典歌曲，他們在開演前更狂掃在地夜市美食。

這場因COVID-19疫情而遲到的新好男孩DNA世界巡迴演出安可場，昨晚在高雄巨蛋座無虛席，讓人見識到不老男團的現場演唱實力和驚人體力。

成立於1993年的新好男孩（Backstreet Boys），是美國長青男團，成員包含尼克卡特（Nick Carter）、霍伊多羅夫（Howie Dorough）、布萊恩萊特爾（Brian Littrell）、AJ麥克林（AJ Mclean）和凱文理察森（Kevin Richardson）。

17日傍晚，5人自日本東京直飛台灣高雄小港機場，機場已有數十名鐵粉等候接機，成員們對歌迷微笑揮手，更來者不拒親切簽名，看到有歌迷帶了珍藏多年的黑膠唱片來簽名，更是感動不已。

雖然新好男孩已來台數次，但首次到高雄，所有人當然不會錯過每次來台固定行程「逛夜市」。AJ被六合夜市的美味水餃迷住，還把服裝師手上的都搶來吃，高雄溫暖的天氣，也讓他們選了冰品為夜市行劃下完美句點。

昨天中午霍伊還自己上網做功課，抽空前往駁二藝術特區感受高雄好天氣，到了著名觀光景點龍虎塔更得意的指導保鑣，一定要按照網路上說的「龍喉進、虎口出」才能獲得好運。

霍伊向工作人員表示，因為家人有在吃中藥，因此開始對中華文化產生興趣。路途中，霍伊不只和保鑣大拍影片和照片，對於路人要求合照也都親切回應。

昨晚演出中，5名成員在開場影片後帥氣登場，一連唱跳I Wanna Be with You、The Call和Don't Want You Back等3首歌曲，開全麥現場演唱搭配原汁原味的經典編舞，不老男神們的歌唱實力絲毫不減，讓粉絲墜入時光隧道回到90年代，激動起身隨著音樂搖擺。

當然也少不了4年前，在台北讓全場瘋狂的「更衣秀」，AJ和凱文在台上脫衣和粉絲逗趣互動，最後還丟出一件四角褲送給幸運歌迷。成員也在不同橋段嘴甜對台灣粉絲狂喊「台灣」，保證未來一定會再回來高雄。（編輯：張雅淨）1120219