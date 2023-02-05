傑尼斯日星中間淳太來台觀察夜市 元宵想吃湯圓

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）日本「傑尼斯家族」成員中間淳太今天為台日跨國實境節目「我們這一攤」來台錄影，和台灣藝人夏和熙體驗茶飲文化。適逢元宵節，中間淳太想大啖湯圓。

「我們這一攤」由三立、華視與日本極東電視台合作製作，選出3名主持人前往台日夜市擺攤，秉持創業實驗精神，透過實境紀錄，觀察在競爭激烈的夜市裡如何創造最佳營業額。

台灣主持群將帶著台灣美食珍珠奶茶和愛玉前往日本「靜岡祭」擺攤；日方派出中間淳太擔任前導部隊抵台，來了解台灣夜市文化。主持人之一的夏和熙擔任接待嘉賓，陪中間淳太逛台北市迪化街及士林夜市，並到知名茶莊品茶，體驗台灣茶飲文化，還逗趣喝起交杯茶。

35歲的中間淳太是台日混血兒，小學四年級至國中在台灣生活，中文能力不錯。他接受媒體聯訪時表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，已有3年沒來台灣，最懷念鹹酥雞、臭豆腐和豬血糕等美食。

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今天正逢元宵節，中間淳太強調一定要吃到湯圓，並透露小時候逛夜市最喜歡射飛鏢、射氣球、打彈珠，晚上有空，一定要再去體驗一下童年的回憶。

對於將前往日本錄影，夏和熙坦言覺得壓力大，因為節目中將要擺攤，但他自認個人廚藝只有60分，特別對火侯掌握不住；中間淳太則笑說自己能做菜但很難吃，最拿手的就是咖哩飯，可以吃但不能賣。兩人開玩笑說，只想負責大聲叫賣就好。（編輯：管中維）1120205