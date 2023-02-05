更多編輯台推薦新聞：
偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國湖南高速公路連環車禍追撞起火 16死66傷
首頁 / 娛樂

傑尼斯日星中間淳太來台觀察夜市 元宵想吃湯圓

2023/2/5 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北5日電）日本「傑尼斯家族」成員中間淳太今天為台日跨國實境節目「我們這一攤」來台錄影，和台灣藝人夏和熙體驗茶飲文化。適逢元宵節，中間淳太想大啖湯圓。

「我們這一攤」由三立、華視與日本極東電視台合作製作，選出3名主持人前往台日夜市擺攤，秉持創業實驗精神，透過實境紀錄，觀察在競爭激烈的夜市裡如何創造最佳營業額。

台灣主持群將帶著台灣美食珍珠奶茶和愛玉前往日本「靜岡祭」擺攤；日方派出中間淳太擔任前導部隊抵台，來了解台灣夜市文化。主持人之一的夏和熙擔任接待嘉賓，陪中間淳太逛台北市迪化街及士林夜市，並到知名茶莊品茶，體驗台灣茶飲文化，還逗趣喝起交杯茶。

35歲的中間淳太是台日混血兒，小學四年級至國中在台灣生活，中文能力不錯。他接受媒體聯訪時表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，已有3年沒來台灣，最懷念鹹酥雞、臭豆腐和豬血糕等美食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天正逢元宵節，中間淳太強調一定要吃到湯圓，並透露小時候逛夜市最喜歡射飛鏢、射氣球、打彈珠，晚上有空，一定要再去體驗一下童年的回憶。

對於將前往日本錄影，夏和熙坦言覺得壓力大，因為節目中將要擺攤，但他自認個人廚藝只有60分，特別對火侯掌握不住；中間淳太則笑說自己能做菜但很難吃，最拿手的就是咖哩飯，可以吃但不能賣。兩人開玩笑說，只想負責大聲叫賣就好。（編輯：管中維）1120205

#夏和熙
#中間淳太
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族