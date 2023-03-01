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「媽的多重宇宙」橫掃獎季 IMAX版3/9重新上映

2023/3/1 15:07
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（中央社記者王心妤台北1日電）電影「媽的多重宇宙」魅力席捲全球，斬獲獎項無數，女主角楊紫瓊已連續摘下金球獎、美國演員工會女主角獎。台灣片商今天宣布將於9日起放映IMAX版，讓影迷重溫風采。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）由「丹丹」雙導關家永（Dan Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導，持續主宰今年好萊塢頒獎季。

片中演員楊紫瓊今年先是拿下金球獎音樂或喜劇類最佳女主角、關繼威獲頒最佳男配角；「媽的多重宇宙」也在美國影評人票選獎，囊括最佳影片、最佳導演、原著劇本、最佳男配角及最佳剪輯。

另外在美國演員工會獎，楊紫瓊獲頒最佳女主角獎，關繼威拿下最佳男配角獎，潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也在女配角獎項爆冷擊敗事前最被看好得獎的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）女星安琪拉貝瑟（Angela Bassett）。

台灣片商今天表示，新譯版「媽的多重宇宙」將於9日至15日之間重新上映IMAX版，並於7日開賣電影票。（編輯：張雅淨）1120301

#楊紫瓊
#媽的多重宇宙
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