雲門舞作躍大銀幕 林懷民著迷舞蹈都因「電影」

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）影視聽中心與雲門舞集推出「動靜光影」影展今天盛大展開。雲門舞集創辦人林懷民打趣分享，自己會著迷舞蹈「都是電影害的」，因為舞蹈啟蒙就來自芭蕾舞電影「紅菱豔」。

雲門舞集創辦人林懷民與國家影視聽中心董事長藍祖蔚，今天以「1978至2023，『薪傳』再現」為核心，在影展開展首日進行跨界專題講座。

藍祖蔚指出，「45週年」是影視聽中心與雲門舞集2023年的共同關鍵字。1978年，雲門舞集5週年，林懷民創作第1齣以台灣歷史為題材的劇場作品「薪傳」在嘉義首演，而影視聽中心的前身、負責保存台灣影視聽文化資產的專責機構「電影圖書館」於同年成立。

藍祖蔚也有感而發分享：「電影在膠卷上可以永恆，但舞蹈瞬間即逝，很少有人把電影和雲門舞集連結在一起，透過這次合作，有幸可以更進一步了解，林懷民老師這些年的堅持跟追求，可以透過表演藝術呈現什麼的力量。」

談到對舞蹈的啟蒙，林懷民則半開玩笑地說：「全都是電影害的！」他在5歲時被大人帶進戲院，看了11次芭蕾舞電影作品「紅菱豔」，格外迷戀劇作描述舞者著了魔似、停不下舞步的模樣，林懷民現在回憶，那彷彿就像對自己的一種預言。

作為資深影迷，林懷民也聊到近期備受關注、數位修復重映的經典電影「悲情城市」，他笑言：「我後來才知道侯導（侯孝賢）也是一樣，到拍攝現場丟本，直接和演員互動、看現場狀況拍。其實電影的創作歷程，有的時候跟劇場是非常相似的。」

林懷民透露，當年在醞釀雲門傳奇經典作「薪傳」時，對編舞沒頭緒時，他就跟舞者一起到新店溪邊睡午覺、堆石頭，才慢慢把舞作的輪廓發展出來。

本次「動靜光影—雲門的電影對話」影展邀請詩人、導演鴻鴻擔任策劃人，展期間將播映林懷民的「流浪者之歌」、「水月」、「關於島嶼」與現任雲門舞集藝術總監鄭宗龍的「十三聲」及「定光」5齣經典舞作。

為對應舞作，鴻鴻特別挑選印度導演薩雅吉．雷（Satyajit Ray）的「大樹之歌」、韓國導演李滄東的「生命之詩」、日本導演足立正生的「斷食藝人」、日本導演高嶺剛的「運玉義留」以及導演蔡明亮的「你的臉」等5部電影作品，盼以藝術作為共同語言，讓觀眾在不同的媒材與故事時空裡，找到一樣的感動。（編輯：陳政偉）1120304

國家電影及視聽文化中心主題影展「動靜光影–雲門的電影對話」4日開幕，影視聽中心董事長藍祖蔚（前右）、雲門舞集創辦人林懷民（前左）出席座談活動，並與現場觀眾合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年3月4日

國家電影及視聽文化中心4日下午舉行「動靜光影—雲門的電影對話」影展專題座談活動，國家影視聽中心董事長藍祖蔚（右）與雲門舞集創辦人林懷民（左）出席並合影。中央社記者趙世勳攝 112年3月4日