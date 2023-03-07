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布魯斯威利罹罕見失智症 愛妻懇請狗仔別再跟拍

2023/3/7 13:56（3/7 17:02 更新）
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美國好萊塢動作巨星布魯斯威利（右）日前確診罹患罕見的額顳葉失智症，他的妻子艾瑪（左）懇請狗仔與她的丈夫保持距離。（圖取自instagram.com/emmahemingwillis）
美國好萊塢動作巨星布魯斯威利（右）日前確診罹患罕見的額顳葉失智症，他的妻子艾瑪（左）懇請狗仔與她的丈夫保持距離。（圖取自instagram.com/emmahemingwillis）
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）日前確診罹患罕見的額顳葉失智症，他的妻子艾瑪（Emma Heming Willis）懇請狗仔與她的丈夫保持距離。

「華盛頓郵報」報導，艾瑪在4日上傳於社群網站Instagram的影片中說：「這段影片是拍給企圖取得我丈夫獨家近況的攝影記者與攝影師。請你們保持距離。」

艾瑪2009年與布魯斯威利結婚，兩人育有兩個女兒。她在影片中說，她的丈夫外出時，請大家給他空間，這對他來說很重要。

她說：「請不要對著我的丈夫呼喊，問他過得好不好。懇請大家給我們的家人或者陪同他的人空間，讓他可以安全地從一個地方到達另一個地方。」

布魯斯威利的家人上月宣布，67歲的布魯斯威利被診斷出罹患額顳葉失智症（Frontotemporal dementia, FTD）。在這項消息公布的約一年前，布魯斯威利宣布息影，理由是罹患稱為失語症的溝通障礙。額顳葉失智症好發於40到60歲之間，目前沒有治療與治癒的方法。

艾瑪說，她的丈夫最近與朋友見面喝咖啡時，遭到試圖拍下他影像的攝影記者騷擾。她感謝布魯斯威利的朋友「挺身而出保護他」，並解釋說親人與照護者協助失智症患者出外走走的「壓力有多大、多困難」。

艾瑪還詢問大家：「有沒有任何讓自己所愛的人安全外出的秘訣或建議？」

許多網友留言讚賞艾瑪誠實表達她的感受，並試圖提升大眾對額顳葉失智症的認識。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120307

#布魯斯威利
#艾瑪
#美國好萊塢
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