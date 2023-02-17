布魯斯威利失語症息影 家屬證實確診額顳葉失智症無法治癒

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好萊塢動作巨星布魯斯威利（右）的家屬16日表示，布魯斯威利斯被診斷出罹患無法治癒的「額顳葉失智症」。左為妻子艾瑪。（圖取自instagram.com/emmahemingwillis）

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）的家屬今天表示，布魯斯威利斯因認知困難惡化息影不到一年後，被診斷出罹患無法治癒的「額顳葉失智症」。

法新社報導，67歲的布魯斯威利因飾演「終極警探」（Die Hard）系列電影中的硬漢角色當紅，去年3月離開好萊塢後已逐漸淡出鎂光燈焦點。

家屬聲明指出：「自從我們去年春天宣布布魯斯威利診斷出罹患 失語症 失語症小百科 失語症（aphasia）是由大腦損傷如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病等造成，使病患失去部分語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等。





常見症狀可分為：

1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。

2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。

3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。





1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。 2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。 3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。 如何治療？

失語症治療目的是要重新建立患者與他人溝通能力，由增加聽覺理解、口語表達、文字閱讀、書寫等各方面能力訓練，讓他們達到基本生活需求，並能表達自我想法。 資料來源：衛福部豐原醫院 看更多 關閉 後，他的狀況已有改善，我們現在有了更具體的診斷，是 額顳葉失智症 額顳葉失智症小百科 分類屬於退化性失智症，與阿茲海默症、路易體失智症等同類別，其他還有血管性失智症、混合性失智症及其他失智症。

是一種以額葉相關的社交行為不適切或是顳葉相關的語言功能缺損為主的失智症，其幻覺或妄想並不多見，發病年齡較早，約在45到65歲之間。

主要臨床症狀：個性改變、失去主動性、生活上變得較退縮、語言逐漸變得無法被理解或無法聽懂別人的話、產生不恰當的社會行為。

目前仍然沒有任何藥物可以治療或預防，不過對於伴隨的精神和行為症狀，可使用抗憂鬱劑或抗焦慮劑等藥物來治療。 資料來源：衛生福利部 看更多 關閉 （frontotemporal dementia，FTD）。」

額顳葉失智症是失調疾病的概括性名詞，影響患者大腦主管性格、行為和語言的區域。

家屬聲明指出：「不幸的是，溝通方面的挑戰僅是布魯斯威利面臨的症狀之一。雖然很痛苦，但終於有了明確診斷，也算是一種解脫。」

「這種疾病當今沒有治療方法，我們希望未來數年情況能有所轉變。」

醫生表示，額顳葉失智症患者的大腦額葉和顳葉會萎縮。

額顳葉失智症致病原因不明，不過它會導致患者性格轉變或行為改變，可能會讓人做出不當社會行為、衝動或明顯對周圍的人漠不關心，其他患者則會失去語言能力。

梅約醫院（Mayo Clinic）指出，額顳葉失智症好發於40歲至65歲間，所有失智症中，有高達1/5是額顳葉失智症造成。

這份家屬聲明由布魯斯威利現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）、前妻黛咪摩兒（Demi Moore）以及5個女兒露瑪（Rumer）、斯考特（Scout）、塔盧拉（Tallulah）、媚布兒（Mabel）和艾芙琳（Evelyn）簽署。

布魯斯威利因在「終極警探」中飾演約翰麥克連（John McClane）硬漢角色大受歡迎，成了影壇A咖，創造數十億美元票房收入。

布魯斯威利另一部賣座電影是「靈異第六感」（The Sixth Sense），片中他飾演一名亡者，能被一名有陰陽眼的男童看見。

電視影集「絕命毒師」（Breaking Bad）男星亞倫保羅（Aaron Paul）在布魯斯威利女兒露瑪的Instagram帳號上發文寫道：「非常愛妳，我的好友。我要抱抱妳和妳美麗的家人。妳的老爹真是位傳奇人物。」

電影「野蠻遊戲」（Jumanji）和「汽車總動員」（Cars）女星邦妮杭特（Bonnie Hunt）也在黛咪摩兒的Instagram頁面發文：「親愛的黛咪，獻上滿滿的愛給妳、布魯斯和妳們所有人。」

布魯斯威利在他演藝生涯中曾獲得一次金球獎（Golden Globe）和兩次艾美獎（Emmy Awards）殊榮。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120217