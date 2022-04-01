金酸莓設獎項諷布魯斯威利 得知他患病後撤銷

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）以戲謔方式模仿美國奧斯卡金像獎的「金酸莓獎」今年新設一個諷刺獎項來嘲弄好萊塢男星布魯斯威利2021年整體表現，但在布魯斯威利因罹患失語症宣布息影後，決定撤銷這個獎。

金酸莓獎（Razzies）每年都會在奧斯卡獎頒獎前夕公布好萊塢最爛影片和最糟演員名單。

金酸莓獎今年為了布魯斯威利（Bruce Willis）特別新設「布魯斯威利2021年最差演出獎」，8項入圍全是他在不同作品中的表演。但由於布魯斯威利近日宣布罹患失語症，金酸莓獎決定撤銷這個獎項。

共同創辦金酸莓獎的墨菲（Mo Murphy）和威爾森（John Wilson）發表聲明說：「如果一個人的健康狀況成了影響他們做決定和/或表演的因素之一，我們承認頒予金酸莓獎並不恰當。」

金酸莓獎官方推特帳號今天推文表示：「金酸莓對布魯斯威利的病況感到非常遺憾。或許這解釋了他想在2021年奮力一搏的原因。我們向布魯斯及其家人致上最誠摯祝福。」

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「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）昨天報導，電影劇組人員近年很擔心布魯斯威利的健康狀況，製片方也因他表現不如以往而刪減他的戲份。

此外，金酸莓獎創辦人也決定取消提名女演員雪麗．杜瓦（Shelley Duvall）以1980年作品「鬼店」（The Shining）入圍「最糟女主角」的決定，因為有報導指稱她當時遭導演史坦利庫布瑞克（Stanley Kubrick）折磨。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110401