賴雅妍「斷網」升格郭富城老婆 大讚影帝貼心

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台灣女星賴雅妍（圖）在香港動作犯罪片「斷網」中飾演香港影帝郭富城的太太，她8日出席台北首映會分享拍攝點滴，稱讚郭富城在片場有許多貼心舉動。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）台灣女星賴雅妍在香港動作犯罪片「斷網」飾演郭富城老婆，今天出席台北首映會分享拍攝點滴，更稱讚郭富城貼心，只要有她在場，都會和其他工作人員用國語溝通，讓她非常感動。

「斷網」集結香港三大影帝郭富城、任達華、林家棟主演，賴雅妍到香港拍攝近3個月，剛好遇到當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情告急，多半時間她都在隔離，也趁機多練廣東話，靠聽四大天王的廣東歌學了不少。

賴雅妍特別感謝片中老公郭富城，常熱心糾正她的發音，並擔任她跟導演黃慶勳之間的翻譯，甚至只要有她在場，郭富城和所有人對話都說國語，非常貼心。

「斷網」以創新手法具象化呈現高科技金融犯罪，當賴雅妍被問到是否擔心演出不夠專業？自認是3C白痴的她表示，幸好角色幾乎沒在用電腦，只有手機和手錶，不需要特別去了解駭客在做什麼，「所以我看起來沒有太笨」，更不忘打趣說：「麻煩的事就交給帥哥（郭富城）去做」。

賴雅妍在片中詮釋一名專職家庭主婦「杜詠珊」，與老公一起照顧罹患先天性疾病女兒。單身的她為理解角色更主動撰寫「前傳」，梳理她和郭富城如何相識、結婚及面對女兒生病過程，隔離期間，也不斷看片中家人照片來想像育兒過程。賴雅妍透露郭富城在現場，偶爾也會微微曬娃給自己看。

至於最讓她難忘的，就是一場救女兒和女打仔在樓梯間拚命搏鬥的打戲，劇組從傍晚拍到隔天清晨、整整16小時，導演喊卡後，她全身筋疲力盡。

由於導演要求這場戲要拳拳到位、打真的，最初賴雅妍曾擔心會受傷，但到拍攝現場後，她發現劇組在2層樓梯間的地板、牆壁、磚頭到樓梯間的扶手都做了加工，甚至用軟泡棉做出一模一樣的顏色黏在上面，導演還很驕傲地說：「香港人很會打架的」。本片將於10日在台上映。（編輯：龍柏安）1120308