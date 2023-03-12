韓團iKON前隊長B.I開唱 揪小樂大跳BTBT

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韓國實力男團iKON前隊長B.I（金韓彬）（左）12日在台北舉辦專場演唱會，邀請台灣歌手「小樂」吳思賢（右）擔任嘉賓。（華藝娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）韓國實力男團iKON前隊長B.I（金韓彬）今天在台北TICC國際會議中心舉辦專場演唱會，一連嗨唱近30首歌，還邀請台灣歌手小樂吳思賢合作大跳歌曲BTBT。

B.I近期工作行程滿檔，10日剛在印尼雅加達開完演唱會，休息不到一天，11日深夜飛抵台灣。B.I不僅沒喊累，還貼心對所有接機工作人員致謝，當收到主辦單位和粉絲應援心意時，更連續道謝說：「真的非常、非常謝謝大家的費心，我很感動，覺得此時此刻的我很美好。」

今晚長達近3小時的「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱會，特別開放歌迷搶先觀賞彩排，B.I看到大家時也開心打招呼，直喊：「好久不見了，真的很想念大家。」並熱情教粉絲即將演出歌曲的簡單律動。

正式開場後，B.I以無袖黑衣搭配白色垮褲，力道滿分接連帶來歌曲BTBT、BEI、One and only與Waterfall，讓粉絲尖叫聲不斷。全場包含組曲表演與安可，前後共獻唱近30首歌。

今天他特別邀請台灣歌手小樂當嘉賓，當小樂現身時，除了表演Top of me、職業倦怠，兩人還合作大跳BTBT。B.I透露自己是在網路上看到對方的表演，覺得很帥，便藉此機會邀請小樂來，B.I甚至哼起周華健的「朋友」。

演唱會尾聲，B.I對台下始終支持的粉絲數度表達感謝，承諾會繼續創作更多好作品給大家，粉絲們也回應B.I，希望他就算行程再緊、工作再忙，也要好好照顧身體，氣氛相當溫馨。（編輯：唐聲揚）1120312