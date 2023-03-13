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楊紫瓊締造影史紀錄 成奧斯卡首位亞洲影后

2023/3/13 11:30
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）楊紫瓊今天不負眾望，憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）精采演出成為第一位登上奧斯卡影后的亞洲演員。

楊紫瓊在亞洲早已是家喻戶曉的明星，卻直到59歲才藉由這部作品贏得在好萊塢電影擔綱主角的機會。而奧斯卡則是花了95年，才把最佳女主角獎頒給一位亞洲演員。

現年60歲的楊紫瓊也是繼非裔女星荷莉貝瑞（Halle Berry）2002年以「擁抱豔陽天」（Monster’s Ball）登頂以來，影史上第2位獲頒這項殊榮的非白人女性。

馬來西亞出生的楊紫瓊1980、1990年代在香港以女打仔身分闖出一片天，且打鬥特技場面都親自上陣。但西方觀眾大多只看過她擔任配角的作品，包括007系列電影「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）、「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）以及「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）等。

然而，她在2000年上映的「臥虎藏龍」和2018年「瘋狂亞洲富豪」中感情戲的拿捏，讓美國娛樂媒體綜藝（Variety）大讚她早就該入圍奧斯卡獎。

她銀幕上拳腳功夫了得，銀幕下也正義感十足，常利用自己的平台來反映娛樂圈的各項社會議題，包括種族歧視、性別歧視，以及女演員隨年歲漸長而難以找到演出機會的年齡歧視問題。

作家兼文化評論家楊致和（Jeff Yang）先前告訴美國全國公共電台（NPR）說，楊紫瓊的成就總算是獲得應有的表彰了。

他說：「對我們這些知道楊紫瓊、從她生涯一開始就看著她的人來說，我們都明白，她的成就、才華、技能這麼晚才獲認同這件事，對她來說也非什麼新鮮事。」他補充說：「在一個自然而然把男人，尤其是白種男人，視為宇宙中心的世界裡，她現在終獲回報的事實真的很讓人愉快。」

「不過還是不免讓人覺得…這會不會有點太久了？」

楊紫瓊今天出線實屬不易，因為從歷史角度來看，奧斯卡最佳女主角是4個演技獎項中最「白」，也最不多元的一個。荷莉貝瑞得獎已經是20多年前的事；歷年入圍這個獎項的非裔女星勉強湊到一打，拉美裔僅5人，原住民僅2人。

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楊紫瓊是歷年來首位入圍奧斯卡女主角獎的亞洲影星，而第一位入圍奧斯卡女主角獎的亞裔影星是1936年以「黑暗天使」（The Dark Angel）獲提名的英國演員梅爾奧伯朗（Merle Oberon），但有著南亞血統的梅爾奧伯朗在演藝生涯中從未對外透露自己混血身分。

今天與楊紫瓊一起爭奪最佳女主角小金人的影星包括「TÁR塔爾」（Tár）的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、「金髮夢露」（Blonde）的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、「致蕾絲莉」（To Leslie）的安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）以及「法貝爾曼」（The Fabelmans）的蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313

#楊紫瓊
#奧斯卡
#凱特布蘭琪
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