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楊烈金鐘魔咒遇人生低潮 赴日看素人演出找回動力

2023/3/16 15:16
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（中央社記者王心妤台北16日電）音樂劇「熱帶天使」改編陳千武短篇小說「獵女犯」，劇組今天分享合作點滴。演員楊烈對角色在異鄉尋找出路有共感，透露當年摘金鐘獎後有段低潮，一度找不到努力目標。

音樂劇「熱帶天使」導演林孟寰、藝術總監雷昇、楊烈與男女主角于浩威、李曼今天出席媒體茶敘。楊烈飾演老作家，道出二戰時期的虐戀。楊烈表示，年輕演員說能跟他合作很安心，他反而覺得心態是相反的，「他們正在走新的路，而我會全力以赴，人家說人生70才開始，我現在是從『熱帶天使』開始。」

對於劇中男女主角克服困難在異鄉找到出路，楊烈透露也有過低潮時期。他表示，當初獲得金鐘獎最佳男歌手獎後，反而不知道下一步該做什麼，甚至去了日本是有想逃避的心態，但到了日本依舊壓力很大，心情很壓抑，卻又不得已只能繼續往前走。

楊烈表示，當時趁著下班後不斷看各種表演、受到素人表演者啟發，「（看著）他們嘶吼到燒聲，因為這個原動力讓我回來繼續唱歌。」

演員于浩威也分享曾在人生低潮到新加坡住1個月，語言不通就靠比手畫腳，「反正在大家都不認識的地方，也沒有人會笑我，就盡情用身體去表達，轉換環境反而可以思考接下來怎麼走。」

「熱帶天使」將於5月5日至7日在台北表演藝術中心演出。（編輯：龍柏安）1120316

#楊烈
#于浩威
#熱帶天使
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