歌手小人獲金曲入圍肯定有壓力 花10年推第2張專輯

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手小人推出新專輯「歌佈靈的奇妙電台」，小人因為首張專輯獲好評反而有了壓力，花了10年才推出新作品；這次舉辦校園巡迴講座，好友大支、熊仔都低調現身，讓他驚喜不已。

小人曾以首張專輯「小人國」入圍金曲獎最佳新人獎、最佳音樂錄影帶獎、最佳單曲製作人獎及金音獎最佳嘻哈專輯獎、最佳嘻哈單曲獎。小人透過經紀公司表示，這次的作品集結多元曲風，除了饒舌也加入中東、英式搖滾、後現代搖滾等元素，並以「一日電台節目」概念包裝，象徵專輯像電台能聽到不同風格的歌曲。

對於相隔10年才推出第2張專輯，小人表示，心情其實是「庸碌、汲營與慌張」；他指出，首張專輯獲得肯定後，反而對做音樂感到壓力，雖然一直都有寫歌，總會一改再改，不知不覺已經過了10年。

小人此次進行校園巡迴講座，分享作詞、作曲、編曲和演唱的技巧。他表示，「這是我這輩子講座中遇到最多次的提問環節，很開心他們對我的好奇，看見還是有人認真思考創作的微小細節，我感受到他們的青春念力。」（編輯：陳仁華）1120319