印度國寶級影帝哈山赴台拍片 劇組人員秀放天燈照片

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度國寶級影帝哈山最近赴台，為1996年的電影「印度人」（Indian）拍攝續集，他在Instagram分享赴台拍片的消息，劇組人員也在推特貼出放天燈的照片。

哈山（Kamal Haasan）昨天在Instagram分享一張在機場看手錶等候登機的照片，並留言「印度人過境台灣」（Indian in transit 2 Taiwan），特別用「2」代替to，暗示這次是來拍攝續集。

「印度人」是哈山主演的電影，1996年上映，劇情敘述一名前「印度國民軍」自由鬥士為打擊貪汙而成為義俠，但他的兒子是貪汙集團的一分子，最後只好悲痛大義滅親。

這部電影是當時最賣座的坦米爾語（Tamil）電影，票房達到5億盧比（約新台幣1億8600萬元），在印度國家電影獎（National Film Awards）捧回多項榮譽，包括最佳男主角獎。

坦米爾語系電影產業在印度有「科萊塢」（Kollywood）的暱稱。根據電影網站The New Stuff報導，哈山及劇組此次赴台是為了拍攝「印度人2」，預定在台灣停留到8日，之後將轉赴南非拍攝其他場面。

報導說，「印度人2」將於今年6月完成拍攝，緊接著開始後期製作，預定明年上映。

劇組人員在推特分享多張在台灣的活動情況，包括在十分或平溪放天燈的照片，天燈上用英語寫著「印度人2在台灣」。

中華民國駐清奈辦事處說，影片將在十分風景區及台北市拍攝。劇組人員說，導演數年前就到台灣勘景，覺得台灣的文化與風土民情特別，因此決定在台灣拍攝其中一部分劇情。

為答謝駐清奈辦事處協助辦理簽證及協調在台拍攝事宜和行程，劇組返印度後，將邀辦事處人員赴清奈拍攝現場參觀。

哈山現年68歲，童星出身，迄今拍攝過200多部電影，在印度國內的電影展至少贏得20多個獎盃，也是參演過最多部印度角逐奧斯卡「最佳外語片獎」（現更名為最佳國際影片獎）電影的演員。

此外，他曾於1979年、1990年和2014年獲得坦米爾那都省（Tamil Nadu）省政府以及印度中央政府頒發的勳章，2016年獲頒法國西文學藝術騎士勳章。（編輯：馮昭）1120402