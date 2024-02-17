海洋驚悚小說「群」影像化 木村拓哉氣場依舊

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）等待近20年才影視化、改編科幻小說的影集「群」（The Swarm）春節在公視＋熱播，受亞洲觀眾矚目的日本演員木村拓哉戲份不多卻氣場依舊，更被粉絲開玩笑不習慣他沒當主角。

「群」由德國第二電視台ZDF國際合製，講述一群科學家面對各地海洋發生的不尋常詭異現象，深入追查後發現海底竟有神秘智慧生物。背景橫跨世界7大洲、5大洋，跳脫以美國為中心的世界觀，且以驚心動魄災難場面刺激觀眾恐懼感，喚醒大眾敬畏與保育自然，感受人類在地球的渺小，也反映複雜人性。

木村拓哉扮演企業兼慈善家三船愛斗，得知未知生物正威脅全人類，是唯一願意聆聽科學家團隊意見，並提供研究考察所需的一切，希望團隊能及時阻止世紀災難。

在第6集，木村拓哉現身主角前開視訊會議，以流利英語大談「富豪的時間管理價值」，也讓粉絲直呼看不過癮、不習慣男神沒當主角。

「群」是德國作家薛慶（Frank Schätzing）2004年出版的海洋生態驚悚小說，影集上架前，不少網友在公共電視社群留言：「國中時代的書欸！好懷念！」、「能拍成影視版也算是某種圓夢了」、「書超好看的！在學校圖書館看完的，好期待影集！」

國立海洋生物博物館創館館長方力行也大推「群」表示，書中描寫神秘物種運用的神經網路和深度學習與累積觀念，極似近20年後爆紅的AI（人工智慧）。

方力行說，影集提醒眾人思考，在人類現代化過程中造成的全球暖化是海洋無可避免的殺手，人類做各項建設時，應同時服務其他生物在全球暖化下需要的生存條件。

隨公視＋首季上線已霸榜平台收看冠軍1週，野人文化出版社再版發行「群」小說，讓讀者重溫曾是圖書館缺書率最高經典科幻作品，公視網路賣場「公視購」也推出限時特惠新台幣550元。（編輯：李明宗）1130217