更多編輯台推薦新聞：
亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因
文化

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
旅客總損失估2000萬 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺、願助集體訴訟
首頁 / 娛樂

海洋驚悚小說「群」影像化 木村拓哉氣場依舊

2024/2/17 17:22（2/17 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）等待近20年才影視化、改編科幻小說的影集「群」（The Swarm）春節在公視＋熱播，受亞洲觀眾矚目的日本演員木村拓哉戲份不多卻氣場依舊，更被粉絲開玩笑不習慣他沒當主角。

「群」由德國第二電視台ZDF國際合製，講述一群科學家面對各地海洋發生的不尋常詭異現象，深入追查後發現海底竟有神秘智慧生物。背景橫跨世界7大洲、5大洋，跳脫以美國為中心的世界觀，且以驚心動魄災難場面刺激觀眾恐懼感，喚醒大眾敬畏與保育自然，感受人類在地球的渺小，也反映複雜人性。

木村拓哉扮演企業兼慈善家三船愛斗，得知未知生物正威脅全人類，是唯一願意聆聽科學家團隊意見，並提供研究考察所需的一切，希望團隊能及時阻止世紀災難。

在第6集，木村拓哉現身主角前開視訊會議，以流利英語大談「富豪的時間管理價值」，也讓粉絲直呼看不過癮、不習慣男神沒當主角。

「群」是德國作家薛慶（Frank Schätzing）2004年出版的海洋生態驚悚小說，影集上架前，不少網友在公共電視社群留言：「國中時代的書欸！好懷念！」、「能拍成影視版也算是某種圓夢了」、「書超好看的！在學校圖書館看完的，好期待影集！」

國立海洋生物博物館創館館長方力行也大推「群」表示，書中描寫神秘物種運用的神經網路和深度學習與累積觀念，極似近20年後爆紅的AI（人工智慧）。

方力行說，影集提醒眾人思考，在人類現代化過程中造成的全球暖化是海洋無可避免的殺手，人類做各項建設時，應同時服務其他生物在全球暖化下需要的生存條件。

隨公視＋首季上線已霸榜平台收看冠軍1週，野人文化出版社再版發行「群」小說，讓讀者重溫曾是圖書館缺書率最高經典科幻作品，公視網路賣場「公視購」也推出限時特惠新台幣550元。（編輯：李明宗）1130217

日本男星木村拓哉（圖）在國際影集「群」中扮演企業兼慈善家，戲份雖不多，但角色立體、氣場強大，粉絲也稱讚「多金資本家」角色很適合木村拓哉。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月17日
日本男星木村拓哉（圖）在國際影集「群」中扮演企業兼慈善家，戲份雖不多，但角色立體、氣場強大，粉絲也稱讚「多金資本家」角色很適合木村拓哉。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月17日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.35