台灣國際紀錄片影展入圍名單 九槍、神人之家中選

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（中央社記者王心妤台北19日電）第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今天公布入圍，導演廖克發的「由島至島」、蘇育賢「公園」等，共4部作品將世界首映；金馬紀錄片「九槍」、「神人之家」也入圍台灣競賽。

今天公布的入圍名單中，台灣競賽包含盧盈良執導的金馬獎最佳紀錄片「神人之家」、蔡崇隆執導的「九槍」，還有黃琇怡執導的台北電影獎百萬首獎作品「鑽石水族世界」、趙德胤的紀錄短片「診所」等。

台灣競賽單元中，廖克發的「由島至島」、廖憶玲和朱柏穎的「尋找・另一個故事」、蘇育賢的「公園」、許家維的「在聖堂裡的一場演出」都將在影展期間世界首映。

主辦單位國家電影及視聽文化中心執行長李智仁今天表示，今年影展有2313件來自世界各地的作品，展現出台灣國際紀錄片影展累積多年的國際聲望。

策展人林木材表示，今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次有國際評審跟影人來台，相信影展期間會有更深度的交流。

台灣競賽初選委員吳文睿表示，入圍的導演多是台灣紀錄片圈資歷豐富的中堅世代，透過時間沉澱端出令人耳目一新的作品，本屆的題材多元，最可貴的是從台灣映照世界的多樣，也開拓台灣紀錄片的各種可能性。

第14屆台灣國際紀錄片影展將於5月10日至19日舉行，會放映近140部海內外的紀錄片。（編輯：李亨山）1130219