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杜德偉5/18攻蛋開唱 揭凍齡妙方規律體能訓練

2024/2/23 11:31
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（中央社記者王心妤台北23日電）唱跳歌手杜德偉將於5月18日在台北小巨蛋舉辦Get UP演唱會，他透露「凍齡」祕訣是每週固定3次的體能訓練，年紀增長反而更認真訓練，平時也盡量保持心情愉快。

杜德偉的演唱會即日起開賣，他昨天在記者會上表示，台灣是他的華語音樂起點，有很多支持他多年的歌迷，對他的歌都耳熟能詳，因此會放入其他巡迴沒有放入的歌曲，「我會盡力塞，希望不要讓歌迷失望。」

杜德偉出道近40年仍凍齡有術，他透露要在演唱會唱跳3小時的祕訣是要平日就嚴格「練功」，一週3次固定體能訓練，從年輕就維持好習慣，「隨著年齡增長，訓練次數需要增加，我不相信年紀大的人會比較容易累，需要多點休息，我反而覺得易累，是因為缺乏運動。」

杜德偉除了訓練體能，每週也上2次聲樂課，「這是一個專業歌手該有的自我要求，絕對不能停下來的。」他笑說，現在希望把20幾歲的靈魂困在60歲的身體裡，永保赤子之心，隨時保持心情愉悅，就是最好的凍齡妙方。（編輯：陳政偉）1130223

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