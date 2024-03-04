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砸錢買斷泰勒絲東南亞巡迴？新加坡：補助沒外傳高

2024/3/4 16:26（3/4 16:40 更新）
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（中央社新加坡4日綜合外電報導）媒體報導美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）新加坡演唱會每場補助高達數百萬美元後，新加坡高層今天表示，星國為這場演唱會提供的贊助，遠低於各界揣測。

法新社報導，泰勒絲3月2日起在新加坡6場The Eras Tour演唱會門票已全數售罄，預料將有來自新加坡及周邊地區約30萬歌迷前來聆聽，但一些鄰國對泰勒絲獨厚新加坡可是不太高興。

根據報導，包括泰國總理在內的人士表示，新加坡為了不讓泰勒絲在東南亞其他地方演出，付給她數以百萬計美元補助金。

新加坡文化、社區和青年部長唐振輝（Edwin Tong）對國會表示：「網路上有些關於贊助額的揣測，我可以說，那些傳言並不準確，根本沒有那麼高。」

「出於商業保密理由，我們無法透露具體贊助額和贊助條件。」

他說，「根據評估」，這場演唱會「對新加坡有龐大經濟利益」。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）先前表示，新加坡對泰勒絲提議，若她不去東南亞其他地方演出，那新加坡會付她每場高達300萬美元的補助金。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130304

#東南亞
#新加坡
#泰勒絲
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