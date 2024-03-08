香味風景入選亞洲婦女影展 影評人：彷彿聞到香氣

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（中央社記者林行健新德里8日專電）台灣獨立導演曾馨瑩拍攝的「香味風景」入選第19屆「亞洲女性影展」，播映時受到好評，主辦單位及其他導演觀看後大讚，感覺彷彿能從銀幕中聞到片中的香氣。

「亞洲女性影展」是由「國際女性廣播及電視協會」（IAWRT）印度分會主辦的年度盛事，2005年首次登場，今年已是第19屆，7日至9日在新德里的印度國際中心（IIC）舉辦。

7日下午，主辦單位播映包括「香味風景」在內3部影片，吸引印度影評人、參展導演以及影劇系學生前來觀看，中華民國駐印度副代表陳牧民、教育組長陳立穎也到場賞片。

影片播畢後，在導演與觀眾對話環節中，一名印度導演和影評人異口同聲讚賞影片鋪陳極佳，除了人物與大自然之外，片中的香氣彷彿穿出銀幕，很想去台灣聞聞這些味道。

由於曾馨瑩未能前來，陳牧民代表她與觀眾對話。陳牧民說，「香味風景」帶給人一種領悟，那就是生活可以很簡單卻很快樂，並表示如果被短片感動，歡迎到台灣看看。

曾於2019年擔任影展總監的查克拉博蒂（Gauri Chakraborty）告訴中央社，影片強而有力地傳達了想傳達的訊息，也讓印度觀眾更加瞭解台灣。

曾馨瑩在接受中央社視訊訪問時表示，作品入選讓她感到「被看重、被愛著」，希望透過影展認識來自全球各地的電影工作者，未來能有跨國合作、跨文化交流，說出更多不為人知的溫暖故事。

此外，她也在臉書發文，很開心故事主角們的故事飄洋過海被閱讀、被看見及討論，也希望能用這部片來激勵影展的評審、觀眾甚至是全球其他國家的人群。

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根據IAWRT執行受託人柯立（Aaradhana Kohli）介紹，今年有1400多部作品登記參展，評審委員選出來自20多國的50部影片播映，強調影展將繼續提供空間，讓亞洲女性可以用自由、民主的方式展現創意。

「香味風景」是由「杉木林香與茶香」、「精油香與咖啡香」、「老屋的氣味與點香的氣味」、「檸檬香與桑椹香」乍看之下並不相干的4個故事組成，但又用剪接、畫面與台詞巧妙地把它們串在一起。（編輯：陳承功）1130308