更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

日本角頭電影來台取景 寧夏夜市、大稻埕入鏡

2024/3/25 22:01（3/25 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「冰室蓮司：日本統一台灣篇」首度移師台北拍攝，導演辻裕之（前左起）、演員本宮泰風、黑羽麻璃央25日炫風來台宣傳，一抵達松山機場入境大廳，就受到粉絲以花束、卡片及手牌熱烈歡迎。（希望影視行銷提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月25日
電影「冰室蓮司：日本統一台灣篇」首度移師台北拍攝，導演辻裕之（前左起）、演員本宮泰風、黑羽麻璃央25日炫風來台宣傳，一抵達松山機場入境大廳，就受到粉絲以花束、卡片及手牌熱烈歡迎。（希望影視行銷提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北25日電）電影「冰室蓮司：日本統一台灣篇」首度移師台北拍攝，導演辻裕之及男主角本宮泰風、黑羽麻璃央今天快閃來台宣傳，除了透露拍攝的台灣景點，也品嘗特色美食。

全新電影「冰室蓮司：日本統一台灣篇」為日本角頭系列影劇作品，導演與男主角今天一抵達松山機場入境大廳，看到粉絲準備花束、卡片及手牌熱烈歡迎，3人臉上都充滿了驚喜。記者會上，3人也品嘗台灣特色小吃臭豆腐，微妙神情讓現場觀眾感到相當有趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

電影中出現寧夏夜市、三重空軍一村以及大稻埕等知名景點，辻裕之、本宮泰風、黑羽麻璃央異口同聲表示，這些都是他們探訪過的小巷，呈現最原始的台灣風貌。導演希望透過這些場景，將台灣風情和文化展現給日本與全球觀眾，同時營造出與故事相合的氛圍。

3人來台除了宣傳電影外，也對台灣的食物充滿期待，把握短暫空檔品嘗美食，像是鼎泰豐小籠包、當季水果雪花冰都讓他們印象深刻，有趣的是，黑羽麻璃央最喜歡的食物居然是「台灣火鍋餐附的烏梅汁」。（編輯：唐聲揚）1130325

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.228