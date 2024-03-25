日本角頭電影來台取景 寧夏夜市、大稻埕入鏡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北25日電）電影「冰室蓮司：日本統一台灣篇」首度移師台北拍攝，導演辻裕之及男主角本宮泰風、黑羽麻璃央今天快閃來台宣傳，除了透露拍攝的台灣景點，也品嘗特色美食。

全新電影「冰室蓮司：日本統一台灣篇」為日本角頭系列影劇作品，導演與男主角今天一抵達松山機場入境大廳，看到粉絲準備花束、卡片及手牌熱烈歡迎，3人臉上都充滿了驚喜。記者會上，3人也品嘗台灣特色小吃臭豆腐，微妙神情讓現場觀眾感到相當有趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

電影中出現寧夏夜市、三重空軍一村以及大稻埕等知名景點，辻裕之、本宮泰風、黑羽麻璃央異口同聲表示，這些都是他們探訪過的小巷，呈現最原始的台灣風貌。導演希望透過這些場景，將台灣風情和文化展現給日本與全球觀眾，同時營造出與故事相合的氛圍。

3人來台除了宣傳電影外，也對台灣的食物充滿期待，把握短暫空檔品嘗美食，像是鼎泰豐小籠包、當季水果雪花冰都讓他們印象深刻，有趣的是，黑羽麻璃央最喜歡的食物居然是「台灣火鍋餐附的烏梅汁」。（編輯：唐聲揚）1130325