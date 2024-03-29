TANK北高6月開唱 經典曲帶領歌迷重溫青春

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（中央社記者王心妤台北29日電）歌手TANK（呂建忠）擁有「專屬天使」、「給我你的愛」等熱門歌曲，他今天宣布，相隔近5年，6月將在台北及高雄開唱。雖有先天性心臟病，但他說，身體狀況不錯，期待登台演出。

TANK透過主辦單位新聞稿表示，雖然無法提前公開歌單，但一定會唱經典歌，希望能和樂迷重溫青春回憶，「我的歌有一部分是偶像劇主題曲，相信戲劇作品和歌曲都在聽眾的腦海中留下了美好記憶，屆時我也會演唱目前正在籌備的新專輯歌曲」。

另外，TANK去年原訂和陳建寧、阿沁、范逸臣共同登台演唱，但他因為心臟不適並沒有登台，對於此次將開唱，他說：「目前身體狀況維持得不錯，不過還是需要充分的休息，才會有足夠的體力來應對工作。」

TANK將於6月2日在高雄LIVE WAREHOUSE、8日在台北國際會議中心開唱，門票於4月20日啟售。（編輯：管中維）1130329