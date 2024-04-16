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韓綜重磅講師來台授課 夏克立盼升格製作人

2024/4/16 11:25（4/16 11:56 更新）
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文策院與韓國製作公司攜手推動「2024 LEAP 非戲劇類節目共同開發計畫」，韓綜製作人來台授課分享，藝人夏克立（後中）也是學員，目前正與友人一起製作節目，有望升格製作人。（文策院提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月16日
文策院與韓國製作公司攜手推動「2024 LEAP 非戲劇類節目共同開發計畫」，韓綜製作人來台授課分享，藝人夏克立（後中）也是學員，目前正與友人一起製作節目，有望升格製作人。（文策院提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月16日
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（中央社記者洪素津台北16日電）文策院與韓國製作公司推動「LEAP 非戲劇類節目共同開發計畫」，韓綜製作人來台授課分享成功和失敗案例，而藝人夏克立也是學員，目前正與友人一起製作節目，有望升格製作人。

文策院與AR Asia Production以及韓國Something Special兩大製作公司，攜手推動「LEAP 非戲劇類節目共同開發計畫」，近日在台北進行第1階段「大師講堂」課程，課程上邀請重量級韓綜製作人來台授課。

另外，入選的學員們在第2階段6月將前往韓國首爾，與韓綜製作人共同進行節目內容開發；以及第3階段12月前往新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場展（ATF）上進行公開提案的精彩成果。

夏克立也是這次學員之一，目前跟朋友一起製作節目的他，希望能借鏡韓國的製作方式，做出較符合國際市場的節目，尤其是關於保護智慧財產權和IP的部分，未來也會思考如何將課堂所學應用在自己未來內容製作裡。

夏克立也說，如果未來要製作節目，不會只做單一類型的，戀愛類型一定是其中的元素之一，因為愛情是大家很感興趣的話題。

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課堂上，製作出膾炙人口的Running Man節目的金美蓮分享，賣座遊戲類節目的共通點，最重要的就是能有活靈活現「角色」，其中李光洙擁有多達10幾種綽號，在RM裡很鮮明、活潑。

金美蓮表示，為了讓李光洙的角色更加突出，可以透過後製技術加強特色，像是他在節目要做出奇怪的事情時，就會出現特定的音樂，都是可以幫助這些「角色」更加鮮明的方式之一。（編輯：張雅淨）1130416

#Running Man
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#李光洙
#夏克立
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