龜梨和也「怪物樵夫」入戲深 忘記懼高拍天橋躍下

（中央社記者王心妤台北19日電）日本男星龜梨和也日前為了新片「怪物樵夫」訪台，他自稱是遇到工作就會全力以赴的人，像是片中有段要從天橋上一躍而下的戲，因為入戲深而忘記現實中懼高，才有勇氣往下跳。

龜梨和也日前來台接受台灣媒體訪問，談到片中有追車戲還有跳下天橋的畫面。他表示，私下其實是有點懼高的人，不可能嘗試高空彈跳，但只要進入工作狀態就會拋下真實的個性，不斷自我喊話「我辦得到」才完成天橋往下跳的戲。

龜梨和也坦言，「那場戲很可怕，但我不能讓工作人員感覺到我在害怕，不過往下跳時，心臟跳得速度是有生以來最快的一次。」

龜梨和也的角色個性自戀，導演三池崇史曾稱讚這種個性和龜梨和也形象相似。龜梨和也表示，比起說是自戀更像是多年來身為偶像建立起的自信，這件事跟角色個性相似，「所以我把當偶像建立起的意識放到角色中。」

對於三池崇史曾誇獎他長得太俊美，龜梨和也笑回「這要感謝我的父母（生給我一張帥臉）。」但他也說都是因為各界的回饋跟注視，才能讓他使自己保持在最好的狀態。

「怪物樵夫」即日起全台上映。（編輯：陳政偉）1130419